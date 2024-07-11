Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп рассказал 24 каналу, что россияне придумывают новые методы осуществления ударов, а сами ракеты улучшаются. При таких обстоятельствах сбивать вражеские цели является очень сложной задачей, а ошибки нужно анализировать для лучшей работы ПВО в будущем.

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Как российская ракета смогла пройти ПВО Киева

Шарп объяснил, что непроходимых систем ПВО не существует. Противовоздушная оборона Киева в Украине является лучшей, однако все же имеет свои недостатки. Кроме того, россияне имеют преимущества по ударам по столице, например, до нее можно достать скоростными баллистическими ракетами с небольшого расстояния, что дает мало времени на реакцию.

Важно также понимать, что оккупанты не действуют по шаблонам, а учатся и разрабатывают новые тактики ударов. Враг может комбинировать атаку, придумывать новые маршруты, чтобы смутить украинскую ПВО, использовать комплексное количество ракет, чтобы они в одно время атаковали цели. Враг также может целиться и в саму противовоздушную оборону.

В общем есть много средств и возможностей, которые можно реализовать. Обвинять российских военных, что они действуют примитивно и по шаблонам было бы не правильно,

– отметил военный обозреватель.

По словам Шарпа, технически улучшаются и сами ракеты. Говорится и о Х-101, которой россияне нанесли удар по детской больнице и о других, которые становятся гораздо более сложными целями для поражения.

Поэтому задача для ПВО является очень сложной,

– подчеркнул военный обозреватель.

Также он объяснил, что люди, которые сбивают российские ракеты просто людьми, которые могут ошибиться. Кроме этого может быть сбой и в самой системе ПВО.

Здесь кардинально важным является объективное внутреннее расследование, чтобы понять, какие были ошибки и как их исправить. Ошибки порой бывают, их нужно прощать. Надо делать правильные выводы на будущее,

– подчеркнул Шарп.