Реалии

Эти феномены дали оперативному искусству ключевое – массу вооруженных людей и как следствие одно генеральное сражение растянулось в операцию с соответствующей шириной и глубиной фронта.

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И как хорошо показывает текущая великая война Украины и Московии – именно масса – это основа оперативного искусства.

Никакие улучшения ТТХ образцов вооружения и военной техники (темп огня, точность и дальность) саму массу не компенсируют. То есть оказалось, что весит не только качество, но и количество. И после определенного уменьшения количества пропорционально задачам на ТВД (театр военных действий – ред.) никакое качество не компенсирует нехватку массы для выполнения классических задач оперативного уровня войны по окружению/уничтожению значительных вражеских сил или хотя бы таких глубоких ударов, чтобы угрожать основным линиям коммуникаций и заставлять противника откатываться на десятки и сотни километров.

Иракский пример

О массе в оперативном искусстве на примере одной из последних крупных операций. Международная коалиция для противодействия Ираку имела "под ружьем" почти 960 тысяч, из которых американцев – почти 700 тысяч.

Операция "Буря в пустыне" / Пентагон

Этого аккурат хватило, чтобы сковать противника (которого было 650 тысяч) и ввести в заблуждение относительно направления возможного основного удара, а затем сделать мощный фланговый охват усиленным VII корпусом ВС США, и гарантировать при этом безопасность этого удара. И география ТВД не так чтобы и велика.

Вывод

Привет долбойоб*м из Московии, которые с 200 тысячами на всю Украину замахнулись.