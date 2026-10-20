Об этом он заявил в интервью Corriere della Sera.

Почему Зеленский считает выборы во время войны опасными?

Зеленский заявил, что сейчас главной задачей для украинского общества является завершение войны и возвращение к нормальной жизни. Выборы в Украине должны состояться, однако для этого необходимо обеспечить возможность голосования военнослужащим на фронте, украинцам за рубежом и гражданам, находящимся в стране.

Когда россияне поднимают этот вопрос, мы понимаем, почему: они думают, что смена президента упростит для них ситуацию. Мне странно, что этого хотят и наши американские партнеры. Европейцы понимают, что раскол страны может вызвать вот то самое цунами, которое погубит нашу способность сопротивляться,

– заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что не цепляется за свой пост, а приоритетом для него является сохранение украинского государства и независимости.

Никто не цепляется за кресло. Мы должны защищать государство, каждый на своем месте, в соответствии с законом и Конституцией. Военные находятся на фронте, остальные должны работать и платить налоги, если мы не хотим отдать страну и потерять независимость. Американцам, которые требуют смены президента, я отвечаю: позвольте украинцам самим заниматься своими выборами и делать выбор в соответствии с законом,

– подчеркнул Зеленский.

Президент также отметил, что при проведении выборов должны учитываться условия безопасности и права всех украинцев, в частности военнослужащих и граждан за рубежом. Попытки поднять вопрос о смене власти во время войны могут усилить внутренние противоречия и ослабить способность страны противостоять российской агрессии.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что готов участвовать в предстоящих выборах, если они состоятся во время войны, и не исключил баллотирования на второй срок. Президент подчеркнул, что проведение выборов до завершения боевых действий возможно при условии как минимум 60 дней перемирия с Россией.

Если голосование состоится после окончания войны, Украине понадобится около шести месяцев на подготовку. Зеленский заверил, что не уклоняется от выборов, и заявил о готовности изменить законодательство и подготовить необходимую инфраструктуру при условии длительного прекращения огня.