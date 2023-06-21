Еще в ноябре 2022 года ГУР МО обнародовал перехват методички захватчиков. Он демонстрировал, что враг называет украинские власти "киевским режимом", а наших защитников – "боевиками", передают в Центре стратегических коммуникаций и безопасности.

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Кремль распространяет методички

Украинские войска называть боевиками, националистами или вооруженными формированиями, иностранцев – наемниками, их непосредственное руководство – киевским режимом,

– говорилось в перехвате.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности напоминает, что россияне традиционно отражают собственную сущность и свои же "грехи" на украинском.

Боевики, наемники. Именно на стороне России воюют наемники из до сих пор не легализованного ЧВК "Вагнера". Она практикует внесудебные казни, а ее главарь – Евгений Пригожин – публично не подчиняется министерству обороны России.

Использование Кремля в войне против Украины боевиков началось еще в 2014 году и продолжается во время полномасштабного вторжения.

Незаконно вовлечены в боевые действия зеки, разнообразные "казаки" и "барсы", наемники многочисленных ЧВК и насильственно мобилизованные граждане Украины – вот с такими воинами приходится иметь дело украинским воинам.

"Шизофашизм" в действии

"Укронацисты", фашисты. Известный историк Тимоти Снайдер называет кремлевский режим – "шизофашизм". Это когда фашисты обвиняют в фашизме жертву своей агрессии.

Путин провозглашал, что россияне и украинцы – один народ, отказывая украинцам в праве существования как самобытной нации. Тем временем признанный фашист Дугин – ведущий идеолог России.

Фарс с "судом" над азовцами служит поддержкой мифа об "украинских нацистах". С его помощью путинский "шизофашизм" оправдывает свое нападение на демократическую Украину.

Что касается "киевского режима", то уместнее говорить о "кремлевском режиме". Путин не расстается с властью уже 23 года. Он опирается на клику выходцев из советских спецслужб, уничтожил оппозицию, свободу слова и превратил Россию в тоталитарное государство.

Тем временем, в Украине регулярно проходят конкурентные выборы и происходит ротация власти. Даже в условиях полномасштабной российской агрессии, Украина остается демократической страной с сильным гражданским обществом и базовыми свободами, неслыханными в России.

Россия всегда лжет. Ее пропаганда воюет не с Украиной, а с зеркалом, в котором отражается уродливая сущность самих россиян.