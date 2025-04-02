Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире 24 Канала отметил, что осенью 2024 года на передовую выходили неподготовленные подразделения или те, что учились за рубежом и не имели боевого опыта. Из-за этого Украина теряла территории.

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Отсутствие единой модели действий на широком фронте делало отдельные участки уязвимыми.

Почему ситуация улучшилась

Враг использовал эти слабые места, нанося удары по стыкам между бригадами, батальонами или группами войск, особенно там, где были разногласия в командовании.

Сейчас мы перешли на корпусную систему, которая обеспечивает эффективную оборону каждого сектора, позволяет маневрировать силами и средствами различных родов войск. Это позволяет сосредотачивать огневые мощности на критических участках фронта, уничтожать резервы противника в тылу и прифронтовой зоне,

– сказал Николай Маломуж.

Он добавил, что сейчас, несмотря на рост интенсивности наступательных операций противника, ему не удается прорвать фронт или захватывать новые города и села, как это было прошлой осенью.

ВСУ усилили вооружением

Кроме новой стратегии, Украина усилила войска современной техникой, вооружением и боеприпасами, которые поступали в течение всей зимы. Это дало ВСУ преимущество в огневых средствах.

"Если раньше враг имел преимущество в артиллерии в 5 – 6, а иногда и в 10 раз, то теперь на отдельных направлениях мы уравняли позиции или даже получили преимущество. Это значительно усложняет его наступательные действия. Мы уничтожаем большие резервы противника, что ограничивает его наступательные возможности", – отметил Николай Маломуж.

Он добавил, что ВСУ также наносят контрудары. Например, когда российские войска проводили операции на Покровском направлении, украинские силы активизировали действия на Курском направлении. Это заставляло противника перебрасывать силы и ослаблять свои позиции.

На некоторых участках Украина форсирует операции, наносит удары по вражеским резервам, что уменьшает или полностью сводит на нет наступательные возможности врага.

"В то же время враг все еще имеет значительные ресурсы в серых зонах и там, где нет мощных укрепрайонов, он пытается прорваться, ища слабые места. В таких зонах могут быть незначительные продвижения противника, но они уже значительно меньше, чем в ноябре", – объяснил Маломуж.

Какая ситуация на фронте

Он также отметил, что кое-где враг заходит в серые зоны или в полностью разрушенные населенные пункты, считая, что захватил территорию. Однако ВСУ наносят огневые удары и не дают ему закрепиться.

В целом ситуация остается стабильной. На стратегических направлениях – Покровск, Торецк, Часов Яр, Купянск, а также в Запорожском секторе – противник не осуществляет системных захватов. Его продвижения минимальны и связаны лишь с тем, что ВСУ занимают более выгодные позиции или оставляют разрушенные населенные пункты, не имея там оборонительных рубежей.

Николай Маломуж подытожил, что такие тактические изменения не являются определяющими для общей ситуации. Сейчас Украина имеет стабильную систему обороны, которая не позволяет врагу осуществлять масштабные наступательные операции, захватывать крупные населенные пункты или значительные участки фронта. Наоборот, ВСУ уже проводят контрудары и заставляют противника реагировать на эти действия.