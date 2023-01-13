На ней есть три населенных пункта, которые находятся под контролем оккупантов. Почти все обстрелы, кроме ракетных, проходят оттуда. Об этом 24 Канала сказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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По словам Кима, в настоящее время страдают две общины – Очаковская и Куцурубская, которые расположены на берегу моря. Из Кинбурнской косы оккупанты достают туда.

Ко всем остальным территориям захватчики не достают из РСЗО и артиллерии. У нас было два ракетных обстрела – 8 и 31 декабря – и все,

– подчеркнул глава Николаевской ОВА.

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От атак россиян изрядно страдает Очаковский порт. Дело в том, объясняет Ким, что это критическая портовая инфраструктура. Кроме того, это точка, с которой наши ВСУ могут наносить удары, в частности, по Кинбурнской косе.

"Потому что до нее они достают, до морской инфраструктуры в Очакове и Куцурубе", – сказал глава Николаевской ОВА.

Российские беспилотники сбивают

На днях на Юге Силы ПВО сбили вражеский дрон "Орлан-10", который пытался проводить разведку. Ким отметил, что они летают только над оккупированной территорией.

"Эту ситуацию ВСУ контролируют, и если есть возможность на поражение – их сразу сбивают. Над освобожденной Николаевской областью беспилотники не летают", – подытожил Виталий Ким.