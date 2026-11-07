Маск опередил всех на годы: почему Starshield критически важен для Украины

Военный пакет спутниковой связи Starshield крайне необходим украинским военным, поскольку на сегодняшний день в мире нет реальных аналогов возможностям SpaceX. Об этом в эфире 24 Канала рассказал авиационный эксперт Константин Криволап.

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Когда заканчивается контракт на Starshield

Действующее соглашение об использовании специализированной спутниковой сети истекает ориентировочно в мае следующего года. В настоящее время официальный Киев работает над созданием условий для его продления, опираясь на предыдущий практический опыт применения технологии на поле боя.

Эксперт объяснил принципиальное различие между Starlink и Starshield: гражданский Starlink создает базовую орбитальную платформу связи, тогда как Starshield представляет собой надстройку исключительно для военных задач, что гарантирует высокую точность и особые параметры передачи данных.

Я считаю, что Маск со своей компанией опередил всех остальных конкурентов на пять-восемь лет. Для нас это очень важно, потому что лучших условий, чем в этой системе SpaceX, пока нет– отметил Константин Криволап.

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Есть ли альтернатива системе Starshield

В разных странах уже разрабатывают аналоги – Индия и Китай создают по две собственные системы, а страны Европы также работают над военно-правительственными сетями. Однако ни один из этих проектов пока не способен предоставить военным технические возможности, которыми обладает система Илона Маска.

Что касается выделения финансирования со стороны США, Криволап подчеркнул, что, несмотря на ключевую роль Белого дома, решающее значение имеют Сенат и Палата представителей. У законодателей есть рычаги влияния, способные побудить администрацию к финансированию потребностей Пентагона.

Нам нужно понимать, что без своей, абсолютно собственной спутниковой группировки нам будет вообще довольно трудно, потому что мы перестаем быть инфантильными людьми, а становимся более практичными и хорошо понимаем свои национальные интересы– подытожил аналитик.

Эксперт объяснил разницу между Starlink и Starshield: смотрите видео

Ранее дипломаты отмечали, что согласование нового соглашения требует значительного времени, поэтому Украина уже призвала США начать переговоры в отношении продолжения работы Starshield.