Вертолет России ранее нарушил воздушное пространство Украины. В Государственной пограничной службе объяснили, почему Украина не сбивает российские вертолеты-нарушители.

Глава ГПСУ Сергей Дейнеко в интервью изданию напомнил, что в марте российский вертолет залетел на территорию Украины на расстояние примерно 50 метров.

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Украина не сбивает вертолеты-нарушители: причина

На украинской земле вражеский вертолет находился менее одной минуты.

Для того, чтобы сбить вертолет, нужен переносной зенитно-ракетный комплекс. У нас не все пограничные наряды имеют на вооружении переносной ЗРК,

– заявил Дейнеко.

Кроме того, по словам главы ГПСУ, граница между Украиной с Россией не демаркирована.

"А если наш военнослужащий ошибся? Ведь это вполне возможно, да? Потому что есть человеческий фактор и граница, напомню, не демаркирована. А это могло быть провокацией, чтобы начать войну", – подчеркнул он.

Дейнеко добавил, что пограничники должны очень взвешенно относиться ко всем своим действиям, ведь потом нужно будет нести за них ответственность.

Нарушение российским вертолетом украинского пространства: коротко