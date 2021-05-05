В ГПСУ объяснили, почему Украина не сбивает российские вертолеты, нарушившие границу
Вертолет России ранее нарушил воздушное пространство Украины. В Государственной пограничной службе объяснили, почему Украина не сбивает российские вертолеты-нарушители.
Источник:"РБК-Украина"
Глава ГПСУ Сергей Дейнеко в интервью изданию напомнил, что в марте российский вертолет залетел на территорию Украины на расстояние примерно 50 метров.
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Украина не сбивает вертолеты-нарушители: причина
На украинской земле вражеский вертолет находился менее одной минуты.
Для того, чтобы сбить вертолет, нужен переносной зенитно-ракетный комплекс. У нас не все пограничные наряды имеют на вооружении переносной ЗРК,
– заявил Дейнеко.
Кроме того, по словам главы ГПСУ, граница между Украиной с Россией не демаркирована.
"А если наш военнослужащий ошибся? Ведь это вполне возможно, да? Потому что есть человеческий фактор и граница, напомню, не демаркирована. А это могло быть провокацией, чтобы начать войну", – подчеркнул он.
Дейнеко добавил, что пограничники должны очень взвешенно относиться ко всем своим действиям, ведь потом нужно будет нести за них ответственность.
Нарушение российским вертолетом украинского пространства: коротко
- Российский вертолет МИ-8 днем 16 марта 2021 года залетел в воздушное пространство Украины. Это произошло недалеко от Краснополья, что в Сумской области.
- Госпогранслужба направила письмо пограничникам страны-агрессора о нарушении границы Украины.
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