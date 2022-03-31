По его словам, несмотря на все отвращение к военнопленным оккупантам, им нужно обеспечивать нормальные условия содержания. Это даст для Украины несколько важных преимуществ.

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Чем важны военнопленные

Прежде всего военнопленные – это важный ресурс. Во время войны или после ее завершения Украина сможет обменять их на своих военных, которые также находятся в плену.

Должное отношение к пленным и нормальные условия проживания могут убедить российских военных сдаваться в плен.

Это месседж для российских военных. Сдаваться в плен не страшно. Ничего мегакритичного после этого не случится. Пожалуйста, складывайте оружие, прекращайте воевать, приходите сюда, мы вас возьмем в плен,

– говорит Денис Малюська.

Российская пропаганда специально распространяет фейки, что в Украине якобы плохо обращаются с пленными. Так захватчики хотят подорвать доверие от международного сообщества. Но это абсолютная неправда: их никто не пытает, у них вполне адекватные условия содержания, предусмотренные международными стандартами и Женевскими конвенциями, к ним допускают представителей Красного Креста.

Пленные – важные свидетели военных преступлений России

Всем известно, что Россия регулярно нарушает правила войны: здесь и запрещенное оружие, и расстрел гражданских, и еще немало различных военных преступлений. Поэтому, чтобы привлечь к уголовной ответственности высшее военно-политическое руководство России, нужны военнопленные.

Чем зашквареннее, чем гнуснее пленный и его поступки, тем нам лучше. Потому что они будут более ценными свидетелями. Они расскажут, кто им давал приказы, когда, как они их выполняли,

– добавил господин Малюська.

Он дополнительно подчеркнул, что русские – варвары, украинцы – нет. Поэтому нам важно нормально относиться к пленным, чтобы не быть похожими на них.

Комментарий Дениса Малюськи относительно военнопленных: смотрите видео

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