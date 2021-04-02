В новом выпуске программы "А що далі?" Оксана Сыроед разговаривала с культурным менеджером Богданой Неборак.

Украинцы до сих пор знают мало о собственной истории, это становится предметом манипуляций извне. Расстрелянное возрождение – трагедия или эстетический взрыв? О пропаганде и культурной политике, и как государство должно позаботиться об информационной гигиене людей. Почему люди не читают и как приучить к чтению себя и других – об этом и не только в новом выпуске "А що далі?" с Оксаной Сыроед.

По мнению Богданы Неборак, очень соблазнительной является мысль, что мы начинаем жить в какой-то стране с конкретного года нашего рождения. Конечно, у нас есть куча историй очень успешных людей, которые без особо благоприятного бэкграунда строят фантастическую жизнь, и влияют на страну, и на мир. Но ты так же понимаешь, что до тебя что-то происходило и это имело определенное влияние на твою жизнь.

По словам Богданы Неборак, культура составляет интеллектуальную сердцевину того, почему ты такой и почему ты отличаешься от кого-то другого. И это способ открыть себя, это способ выяснить свою идентичность.

Ведущая программы Оксана Сыроед отметила в разговоре, что нам нужно познавать свою историю для того, чтобы через нее формировать свое отношение к настоящему. По ее словам, свое знание о себе защищает тебя от внешнего воздействия, от того, как это знание о тебе толкует кто-то другой.

Богдана Неборак – менеджер культурных проектов, журналистка, юрист. Автор подкаста о влиянии литературы на гражданское общество "Взяла і прочитала", куратор литературного проекта "Читанка" независимой медийной экосистемы The Ukrainians. В 2018-2020 возглавляла сектор переводной литературы Украинского института книги, где разработала и реализовала первую национальную грантовую программу поддержки переводов украинской литературы на иностранные языки. В 2020 была отмечена рейтингом "30 under 30" издания Kyiv Post среди молодых украинцев, меняющих страну.

Напомним, "А що далі?"– новый социальный медиапроэкт вице-президента Киевской школы экономики и сопредседателя Львовского форума Оксаны Сыроед, который должен бороться с наративами российской пропаганды в Украине о якобы несостоятельности украинцев строить успешное государство. Программы будут выходить каждый четверг на YouTube-канале проекта.

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