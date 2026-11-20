Профессор международной политики Скотт Лукас рассказал 24 Каналу, что в Республиканской партии после промежуточных выборов наблюдается раскол и хаос. Сразу после голосования аппарат вице-президента попытался закрепить за ним роль переговорщика по урегулированию войны с Ираном, чтобы превратить это направление в трамплин для предвыборной гонки.

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Реакция Трампа на маневры вице-президента

Для реализации своего плана вице-президент даже направил письмо властям Ирана с призывом возобновить переговорный процесс, о чем сообщала газета Wall Street Journal. Впрочем, попытка действовать самостоятельно вызвала резкое недовольство главы государства, который сразу же публично поставил своего заместителя на место в социальной сети Truth Social.

Джей Ди Венс должен уделить все свое полное и неделимое внимание мошенничеству и расточительству демократов– процитировал этот пост эксперт Скотт Лукас.

Аналитик добавил, что глава Белого дома также подчеркнул свой единоличный контроль над средствами Ирана и ситуацией вокруг Ормузского пролива, фактически отстранив Венса от любых контактов с Тегераном.

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Преимущество Марка Рубио и сроки старта

Ситуацию для вице-президента осложняет и конкуренция внутри собственной политической силы, в частности рост влияния действующего госсекретаря Марко Рубио. По словам эксперта, Рубио обладает гораздо большей свободой политического маневра для начала избирательной кампании.

У Рубио есть преимущество, которого нет у Венса. Рубио может покинуть администрацию, чтобы баллотироваться на пост президента, и таким образом дистанцироваться от Трампа. Венс не может просто уйти из кабинета или уйти в отставку с поста вице-президента ради участия в выборах– пояснил профессор.

В то же время это не означает полного отказа вице-президента от участия в выборах 2028 года, поскольку официальные выдвижения обычно объявляются за 18 месяцев до дня голосования – примерно в мае или июне 2027 года. В настоящее время его штаб ведет закрытые переговоры с республиканскими спонсорами, выжидая более благоприятного момента для начала кампании.

Ранее источники сообщали, что политик планирует принять решение о президентской кампании уже после Нового года из-за необходимости согласовать дальнейшие шаги с семьей.

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