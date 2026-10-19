Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Андрей Садовый, проблема заключается не в отсутствии средств, ведь деньги есть на счетах общины. Однако казначейство до сих пор не производит платежи по нескольким крайне важным направлениям. Общая сумма заблокированных средств достигает 1 миллиарда 86 миллионов гривен.

Какие сферы пострадали больше всего

Сильнее всего ситуация ударила по коммунальной сфере города.

В частности, 17,9 миллиона гривен было предусмотрено на заработную плату дворникам, которые ежедневно убирают улицы.

Еще 158 миллионов гривен заблокировано для работы общественного транспорта. Эти средства должны были пойти на оплату труда водителей трамваев, троллейбусов и автобусов, а также на закупку топлива.

Отдельная угроза нависла над социальными перевозками, где задолженность составляет более 1,2 миллиона гривен. Эта услуга жизненно необходима для людей с инвалидностью, проживающих в городских приютах и нуждающихся в специализированном транспорте для поездок в больницы.

Обращаюсь к правительству: разблокируйте платежи, которые имеют критическое значение для жизнедеятельности города. Ведь за каждой такой цифрой стоят конкретные люди, их семьи и нормальная работа Львова,

– подчеркнул Андрей Садовый.

Ранее стало известно, что Андрей Садовый временно отказался от своей зарплаты и призвал народных депутатов и членов Кабмина поступить так же, пока коммунальщикам не возобновят выплаты.