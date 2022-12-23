Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона. Причина этого проста – оружие.

Обратите внимание Российская ДРГ прорвалась через границу Украины в Сумской области: Тероборона вступила в бой

Почему ВСУ не попадают в гражданские объекты

Сергей Череватый пояснил, что прямо на линии столкновения украинские воины используют танки, минометы, артиллерию и другое оружие советского образца. Однако если говорить о больших расстояниях, в частности, ударах по враждебным целям на временно оккупированных территориях, то их наносят с помощью высокоточного западного оружия, которое нам предоставляют наши партнеры.

Спикер Восточной группировки войск подчеркнул, что такого вооружения погрешность составляет не более 1 метра, поэтому случаи, когда "снаряд полетел совсем не туда", быть не может.

Кроме того, у наших воинов четкая система контроля постоянно работает разведка.

Никакого смысла, никакого желания и, тем более, ни одного тактического замысла по впечатлению населенных пунктов у нас нет. Туда бьет только высокоточное оружие,

– подчеркнул Череватый.

Какая ситуация на фронте

Украинские воины по состоянию на 23 декабря продолжают героическое сопротивление российским захватчикам. В частности, за прошедшие сутки наши защитники и защитницы отбили российские атаки в Харьковской, Донецкой, Луганской областях. По всей линии фронта враг обстреливает населённые пункты на линии столкновения.

Украинская авиация нанесла 8 ударов по скоплению оккупантов, а также уничтожила 3 ЗРК и один центр БПЛА противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления оккупантов, 3 склада боеприпасов и 8 районов сосредоточения живой силы врага.