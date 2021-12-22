Вполне вероятно, срыв конкурса по выбору прокурора САП, публичное порицание, срыв обязательств перед западными партнерами — для принимающих решение это все, вероятно, меньшее зло. И, выбирая между работающим независимым прокурором САП и позором, предпочитают выбирать позор.

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Почему это важно

Потому что обязательство по борьбе с коррупцией и именно конкретное обязательство по выбору прокурора САП – это краеугольный камен сотрудничества с Западом. Сотрудничества, которое крайне важно в момент обострения величия у Путина. И поддержка США базируется на том, готова ли Украина помогать сама себе. Готова ли Украина держать слово.

Но, получается, данное Украиной слово ничего не стоит. Ведь личное обещание президента Зеленского президенту Байдену не исполняется.

И тут может быть несколько версий

Первая: конспирологическая

И она говорит о том, что люди, принимающие решения, считают позор благом. Эти люди хотят сорвать сотрудничество Украины и Запада, и позор в данном случае не минус, а плюс. Версия может быть логичной, но она предусматривает, что вокруг одни российские агенты.

Вторая: наивная

Она говорит о том, что Украина не понимает, чем чревато такое поведение. И не понимает, что получается позор. И является жертвой какого-то своего исполнителя, который очень боится расследования по себе лично. Но в такую версию трудно поверить, ведь говорить о наивности после стольких встреч с западными партнерами, после личных обещаний Байдену, после комментариев посольств как минимум странно.

Третья: циничная

Эта версия говорит о том, что ты выбираешь между двух зол: зло позора и проблем с Западом vs зло появления независимой антикоррупционной прокуратуры. И для тебя второе зло гораздо злее. В разы. И ты думаешь, что позор — эта такая штука, которая пройдет со временем. А союзники утрутся, ведь геополитика и все дела и все равно они должны тебя поддерживать.

Пока нет независимого прокурора САП – НАБУ не идет в прокуратуру, потому что понимает, что там дело будет стоять на месте. И тебя это устраивает.

Четвертая: суверенная

Для тебя это не позор, а очень даже наоборот. Не провал сотрудничества с союзниками, а успех, ведь так ты показываешь им свою суверенность. Показываешь, что тебе никто не указ.

Много версий. Но ни одной приятной.​

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