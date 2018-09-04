Почему более 100 миллионов заплатили из бюджета на содержание 4 нерабочих судов

После запуска в конце 2017 года нового Верховного Суда рассмотрение дел прекратили старый Верховный Суд Украины, а также три высшие специализированные суды. Но они до сих пор окончательно не ликвидированы. А с начала 2018 года на их финансирование из госбюджета потрачено почти 109 миллионов гривен, большинство – на зарплаты.

Об этом говорится в сюжете Натальи Касьяненко для программы "Наши деньги с Денисом Бигусом", говорится в Bihus.info.

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Как говорится в данных Государственного казначейства, с начала года по 17 августа Верховный Суд Украины использовал почти 41 миллион гривен, Высший админсуд – более 27 миллионов гривен, Высший хозяйственный – около 24 миллионов гривен, Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел – 16 миллионов гривен.

Скриншот из сообщения Государственного казначейства

Более 84% этих средств пошли на зарплаты судьям и работникам аппарата. Это следует из ответа телепрограмме от нового Верховного Суда. Так, фонд оплаты труда (судей и аппарата) по состоянию на 24 июля этого года составлял для Верховного Суда Украины – более 36 миллионов гривен, Высшего админсуда – почти 23 миллиона гривен, Высшего хозяйственного – около 20 миллионов гривен, Высшего специализированного по рассмотрению гражданских и уголовных дел – более 13 миллионов гривен.

Скриншот из сообщения Государственного казначейства

Судьи, которые не осуществляют правосудие, продолжают получать судейское вознаграждение, но без всяких доплат. Это около 20 тысяч гривен ежемесячного оклада на судью. Самый высокий оклад пока у судей нерабочего Верховного Суда Украины – почти 23 тысячи гривен.

При этом судьи, которые остались в Верховном Суде Украины, то есть не прошли конкурс в новый Верховный, называют ликвидацию своего органа неконституционным, пытаются остановить этот процесс и желают попасть в новый Верховный Суд без конкурса.

Сколько процессуальных документов мы выдали, куда мы обращались. Это все работа. Решение ситуации очень простое. То есть, мы переливаемся в Верховный суд. Меняем штампы в трудовых книжках,

– отметил и.о. председателя ВСУ Василий Гуменюк.

Переходить в апелляционные суды, как рекомендовала Квалификационная комиссия, они отказываются. "Я являюсь судьей. И просто так меня каждый раз направлять на конкурс нельзя. Судья действует до 65-ти лет. Нельзя судью смыкать с одного места на другое", – отметила судья ВСУ Галина Канигина.

В общем, судьи нерабочих судов преимущественно уверяют, что на старом рабочем месте занимаются саморазвитием и изучением законодательства. Некоторые признается честно: на работе им делать нечего.

Ничего не делаем. Поэтому я больше двух месяцев находился, специально находились в отпусках без сохранения, чтобы не получать деньги ни за что,

– заметил судья ВХСУ Валерий Картере.

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