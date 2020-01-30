Почему гривна начала падать: объяснение НБУ

В конце 2019 года гривна существенно выросла, а уже к началу 2020 года курс начал падать. В Национальном банке Украины объяснили, почему так происходит.

Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб во время брифинга заявил, что курс гривны в начале 2020 года начал падать из-за сезонных факторов. В начале года импорт преобладает над экспортом

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В прошлые годы такое тоже было. Кроме этого, мы видели активность компаний по уплате дивидендов: некоторые компании покупали валюту,

– сказал замглавы НБУ.

По словам Сологуба, в конце 2019 года правительство и эксперты частично критиковали НБУ за то, что Нацбанк позволяет существенное укрепление гривны и делает недостаточно для того, чтобы поддерживать курс на низком уровне.

На данный момент мы наблюдаем другую сторону этой гибкости (курса валют ред. – 24 канал),

– добавил он.

Как изменилась политика НБУ

Несмотря на девальвацию гривны, политика НБУ не изменилась. Нацбанк не устанавливает искусственного курса валют, а лишь "гасит" шоки, продавая валюту из международных золотовалютных резервов Украины.

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Как изменился курс валют с начала 2020 года

С начала 2020 года иностранная валюта начала дорожать. С 28 декабря и в течение новогодне-рождественских праздников доллар держался на уровне 23,7 гривны, а евро – 26,4 гривны. В целом на протяжении месяца курс вырос почти на 1 гривну.

Справка. 30 января официальный курс доллара в Украине составляет 24 гривны 84 копейки.

Между тем Нацбанк прогнозирует, что угроз для обесценивания гривны нет. Национальная валюта продолжит укрепляться и в 2020 году.



Как менялась валюта за время независимости Украины / Инфографика 24 канала