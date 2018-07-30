Почему гривна так обесценилась в июле

В июле официальный обменный курс гривны относительно доллара США обесценился почти на 50 копеек, правда в двадцатых числах января 2018 года курс гривны достигал почти 29 гривен за доллар США, но в последующие несколько месяцев курс укрепился более, чем на две с половиной гривны, после чего стабилизировался.

Об этом сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

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По его словам, аналогичные размеры колебаний фиксировались и в прошлом году, но к такому в Украине еще не привыкли, поскольку это новые реалии функционирования валютного рынка.

"Анализ курсовой динамики гривны свидетельствует о том, что ее определенное обесценивание накануне осени было характерно и в прошлые годы, в частности в 2014 и 2016 годах, хотя и происходило несколько позже, чем сейчас", – подчеркивает специалист.

Кроме того, он назвал основные факторы, которые обусловили обесценивание гривны в июле.

"Прежде всего хочу отметить, что усиление спроса на иностранную валюту определенным образом стимулировало активное распространение информации относительно девальвации гривны, в том числе неутешительных прогнозов. Такие прогнозы распространяются каждый год и в основном не реализуются", – пояснил Данилишин.

Что касается финансово-экономических факторов, то, по убеждению главы Совета НБУ, к обесцениванию гривны в июле приводило прежде всего усиление спроса на иностранную валюту на безналичном рынке.

С одной стороны спрос обусловили импортеры, покупая иностранную валюту. С другой – дополнительный спрос стимулировала гривна, которая поступила на рынок через возмещение НДС и выплаты нерезидентам по гривневым облигациям внутреннего государственного займа. При этом возмещение НДС имеет двоякое влияние на валютный рынок. Ведь эти средства частично направляются на покупку иностранной валюты экспортерами. Кроме того, они используются экспортерами как оборотные средства, что снижает необходимость "заведения" выручки в иностранной валюте в Украину,

– отмечает специалист.

Следовательно, как отметил представитель Нацбанка, обесценивание гривны в июле происходило из-за усиления спроса на иностранную валюту, обусловленное воздействием краткосрочных факторов.

"Однако, с целью предупреждения резких изменений обменного курса гривны Национальный банк готов и выходит на валютный рынок с интервенциями по продаже иностранной валюты, что и делал на прошлой неделе", – подытожил экономист.

Напомним, экс-министр экономики Владимир Лановой в комментарии 24 каналу отмечал, что падение гривны относительно доллара может иметь разные причины: нехватка валюты для расчета с внешними долгами, Пенсионный фонд не выполняет план по доходам.