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      Почему гривна укрепляется, а цены не падают: объяснение Гончарука

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      Почему гривна укрепляется, а цены не падают / dreamstime.com

      В последнее время украинская валюта укрепилась. 11 декабря доллар стоит 23 гривны 69 копеек, а евро – 26 гривен 24 копейки. Однако цены в Украине не падают.

      Премьер-министр Алексей Гончарук во время брифинга заявил, что укрепление гривни – это хорошо для граждан Украины, поскольку они становятся богаче.

      К теме: "Зрады" там нет: НБУ комиксом объяснил укрепление гривны

      От любого явления кто-то выигрывает, кто-то проигрывает,
      – сказал Гончарук.

      Он добавил, что отныне каждая гривна, которую человек получает важнее, потому что за нее "можно больше купить". По словам премьера, существует проблема, что при снижении курса гривны не так же стремительно падают цены.

      С этим нужно работать. Это работа Антимонопольного комитета. Мы сейчас делаем все для того, чтобы уровень конкуренции на всех этих рынках был сильнее и, как следствие, цены снижались быстрее,
      – подчеркнул политик.

      Гончарук добавил, что не каждое событие "влияет с сегодня на завтра". Отдельные вещи, такие как снижение или усиление гривны, влияют постепенно.

      "Это постепенно влияет на то что цены или растут медленнее, или снижаются по отдельным позициям. Но они должны снижаться быстрее", – считает премьер-министр.

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      Кто проигрывает от укрепления гривны

      По словам Гончарука, проигрывают украинские экспортеры.

      Мы понимаем это негативное влияние и ищем возможность им уменьшить негатив от этого явления,
      – заверил политик.

      По словам Алексея Гончарука, укрепление гривни – это в том числе доверие к нашей национальной валюте. Сейчас в Украине очень высокий уровень долларизации экономики. "Очень долго украинцы не верили в свою национальную валюту, а потому держали свои сбережения в валюте иностранной", – отметил Гончарук.

      Как объясняют укрепление гривни в Нацбанке

      Гривна начала укрепление еще летом 2019 года. В июле курс валют впервые за последние несколько лет опустился ниже 25 гривен за доллар.

      Укрепление объясняют так:

      • ростом спроса на краткосрочные государственные долговые облигации среди иностранцев;
      • высоким урожаем зерновых;
      • низкими ценами на газ на европейских рынках, благодаря которым снизились расходы государства на его импорт.

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      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

       

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Деньги Новости Украины Новости политики НБУ Гривна Доллар-Гривна Цены Курсы валют Алексей Гончарук
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