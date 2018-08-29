Почему Кабмин решил отсрочить повышение цен на газ: объяснение эксперта

К повышению цен на газ следует готовиться заблаговременно, поскольку это может быть негативно воспринято и закончится неплатежами. Правда, Кабмин не будет делать этого как минимум до конца переговоров с миссией МВФ, которая начнет работу в Украине с 6 по 19 сентября.

Такое мнение высказал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский, передает InfoResist.

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"Принимать какие-то радикальные решения украинскому правительству, тем не менее, придется. Даже минимум с правовой точки зрения. Цену на газ нужно каким-то образом урегулировать на отопительный сезон. Потому что это же не только население, но это же и "Теплокоммунэнерго" в соответствии и облгаз. То есть, все участники рынка должны для себя понимать, какой будет цена, как вообще экономику выстраивать. Там же вся бухгалтерия будет от этого выстраиваться. Закупка газа, транспортировка. То есть все как бы в подвешенном состоянии", – подчеркивает специалист.

В то же время он предполагает, что к зиме могут быть новые цены на газ.

"Самая большая проблема, кроме того, что это ударит по самим участникам сегмента, по самих игроках, это ударит и по населению с той точки зрения, что народ просто не успеет оформить субсидии. То есть, согласно с действующими на сегодняшний день тарифами и уровнем ваших доходов, например, вы не имеете право претендовать на субсидию или вам не предоставляют субсидию, потому что вы – молодец. А ситуация может кардинальным образом измениться, потому что газ потянет за собой все", – утверждает Землянский.

В то же время эксперт заметил, на начальном этапе, если это дело все же будет в таком авральном режиме, то все закончится неплатежами.

Неплатежи будут, пока ситуация не будет урегулирована, пока человек, допустим, не поймет, что ему будет начислена субсидия. То есть получается, что с октября квартплата проплачена не будет. То есть в лучшем случае платежную сумму можно будет восстановить до конца года. Вообще как-то сбалансировать. Там будут проблемы в финансовой сфере, потому что появится существенный кастовый разрыв. Потому что народ просто не будет платить. В многоквартирных домах так точно, пусть попробуют отключить дом от тепла или от газа. Так что это может очень и очень негативно отразиться на всех сферах. Начиная от социально-экономической, от населения, заканчивая непосредственно участниками рынка, которые просто не смогут своевременно перестроиться под новые правила игры,

– добавил он.

Кроме того, Землянский считает, что такие решения, как повышение цен на газ должны готовиться заблаговременно.

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"Для того, чтобы все смогли к этому приспособиться. А в последний день перед началом отопительного сезона заявлять о повышении цены, даже на одну гривну, все равно это будет очень и очень негативно воспринято", – заключает эксперт по вопросам энергетики.

Напомним, 29 августа Кабинет Министров Украины принял решение о продлении спецзобзательства "Нафтогаза" на продажу газа по сниженным ценам для нужд населения до 1 октября 2018 года. Таким образом, цены на газ для населения не будут расти до конца сентября.