Почему крепкая гривна привела к дыре в бюджете: объяснение Фурсы

Всего за год государственная казна не дополучила более 17 миллиардов гривен. Новоназначенный премьер Денис Шмыгаль уже заявил о пересмотре сметы страны. Он отметил, что как только правительство разработает изменения, их внесут на рассмотрение парламента. Что привело к дыре в бюджете, и почувствуют ли украинцы недостачу – читайте в материале 24 канала.

В ноябре 2019 года парламент принял главную смету страны – государственный бюджет. Прошло меньше, чем 4 месяца, и президент Владимир Зеленский заявил о "черной дыре" в казне.

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Глава государства сообщил, что невыполнение бюджета составляет 16 миллиардов гривен, из них 13 миллиардов – провал поступлений от таможни.

Новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль констатировал, что нет времени выяснять, кто виноват, нужно решать проблему.

Мы должны пересмотреть бюджет на 2020 год, особенно в части увеличения выплат и пенсий для простых украинцев. Есть расходы, которые мы должны уменьшить. Это касается зарплат и премий чиновников,

– отметил Денис Шмыгаль.

Финансовый эксперт Сергей Фурса объяснил, почему возникла дыра в бюджете. По его словам, когда принимался главный финансовый документ, было трудно спрогнозировать курс гривны. Его заложили на уровне 27 за доллар, однако национальная валюта окрепла до 24.

Соответственно, этот процесс, как и падение цены на импортные газ и нефть, негативно сказались на отечественной экономике.

Курс, который был заложен в бюджет, не совпадал. Это приводило к меньшим поступлениям и должно было бы подтолкнуть правительство к сокращению расходов. Однако сейчас мы, наоборот, слышим об увеличении – что вообще не логично. В то же время курсовая динамика говорит, что, возможно, не нужно будет пересматривать бюджет в связи с курсом,

– пояснил Сергей Фурса.

Больше всего курс гривны сказался на поступлениях с таможни. Они уменьшились, потому что в гривневом эквиваленте уменьшилась цена товаров, пересекающих границу. И, соответственно, за них было уплачено меньше пошлины в бюджет.

Сергей Фурса отметил, что таможня получает импортный товар, который учитывается в долларах. "Когда доллар слабее, чем вы закладываете, вы получаете меньше налогов, потому что цена в гривне меньше", – рассказал инвестиционный банкир.



Как менялся курс гривны относительно доллара / Инфографика 24 канала

Поскольку запланированные экономические показатели не соответствуют реальным, правительству придется пересмотреть государственный бюджет на этот год. Впрочем, по словам экспертов, рядовым украинцам не стоит волноваться.

На доходах граждан оно не должно отразиться. Если государственные расходы сократят, то это будут те сферы, которые привлечены от госбюджета, это расходы по госбюджету на какие-то программы,

– отметила вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Елена Хотенко.

В то же время, если правительство будет пересматривать бюджет в сторону увеличения социальных расходов, на которые у Украины нет денег, это негативно повлияет на сотрудничество с МВФ. Ведь Фонд придерживается принципа: не наращивать долги, а тратить деньги, которые имеете.

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Кроме того, чтобы удержаться на плаву, государству следовало бы именно сейчас активнее поддерживать малый и средний бизнес, а не пытаться залатать дыры его деньгами.

Многое будет зависеть и от внешних факторов, а именно – финансовой ситуации в мире. Однако, экономисты пока не могут это спрогнозировать.



Основные цифры Госбюджета на 2020 год / Инфографика 24 канала