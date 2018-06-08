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Телеканал новостей 24 Программы Финансовая грамотность
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Почему менеджера "Нафтогаза" заслужили премии

Финансовая грамотность 114 Читати новину українською

Люди не видят связи между двумя фактами. Между фактами победы в суде над "Газпромом", которого добилась компания под руководством менеджмента и высокой премией этому самому менеджменту. Премией, которая была прописана в контракте менеджмента.

И просто в тот момент, когда писали контракт, мало кто мог представить, что победа будет такой мощной. Или никто не мог. Вы правда не видите связи? Когда в руководстве компании не было высоких премий, то руководство "Нафтогаза" внезапно забывало о важности суда с Фирташем по поводу 11 миллиардов кубометров газа. И "Нафтогаз" проигрывал суд. Теряло государство Украина.

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И не потому, что руководство "Нафтогаза" при регионалах не любили деньги, нет. Они их сильно любили. Просто получали эти деньги из другого источника. А теряла Украина. Когда в руководстве компании не было высоких премий, то "Нафтогаз" под чутким присмотром (руководством?) Юлии Владимировны заключал ужасный контракт с "Газпромом". Который стоил стране миллиарды долларов.

Коболєв Андрій
Коболев Андрей
 

Любили ли деньги в то время в "Нафтогазе" и вокруг него – решайте сами. Ясно только, что Украина очень дорого заплатила за тот контракт. Люди любят деньги. И люди работают за деньги. Это нормально. Это естественно. Если государство не будет оплачивать своих менеджеров, то их купят другие. Вот и все.

За маленькие зарплаты вы можете нанять либо идиотов, либо сволочей. Либо и то и другое вместе. Приличные люди просто не пойдут работать за маленькие деньги. Просто потому что они уже получают много денег, а они получают много денег если они профессионалы.

А никто по своей воле, даже ради высокой идеи, не пойдет на резкое снижение своих доходов. А пойдут те, кто все равно понимает, что заработает. Но их заработок будет частью не прибыли компании, а ее убытка. Убытков, который оплатим все мы с вами, налогоплательщики.

Вітренко Юрій
Витренко Юрий

Хорошие менеджеры стоят дорого. Это факт. Но еще дороже стоит для страны отсутствие хороших менеджеров. Как показывает практика, это стоит в сотни раз дороже. Да, премию менеджменту "Нафтогаз" оплатили налогоплательщики. Потому что прибыль компании принадлежит собственнику. А народ – это собственник.

Но прибыль компании появилась именно потому, что "Нафтогаз" выиграл суд у "Газпрома". Выиграл впервые за долгие годы. И почему-то это совпало с тем фактом, что в руководстве компании оказался менеджмент, которому установили высокие зарплаты. Который уже окупил себя на сотни лет вперед.

Для налогоплательщика это выгодная сделка. Которая включает в себя победу в суде над "Газпромом". Которая включает закупки газа в Европе и фактическую газовую независимость от России. Высокая зарплата (депутата, менеджера, министра) – не гарантия, что на эту должность придет честный человек.

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Низкая зарплата (депутат, менеджера, министра) – гарантия того, что вы не увидите на этой позиции честного профессионала.

Высокая зарплата – это покупка шанса. Шанса привлечь на должность честного профессионала. За шанс надо заплатить. И даже если за высокую зарплату придет негодяй, то расходы на его зарплату составят лишь малую долю убытков, которые он может принести. Никто этого и не почувствует.

А если шанс сыграет и придет честный человек, то его зарплата будет ничтожно мало по сравнению с доходами, которые он обеспечит. Бесплатных управленцев мы уже насмотрелись за 25 лет. Результат налицо. Хотите продолжить?

Автор: Сергей Фурса
Теги: Новости Украины Видеоблоги Газовый конфликт Газпром Нафтогаз Финансовая грамотность
Источник: 24 Канал
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