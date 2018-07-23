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Почему Национальный Банк поднимает ставку несмотря на снижение инфляции

Финансовая грамотность 34 Читати новину українською

Бизнес ассоциации Украины бьют в набат. Он видит риски срыва сотрудничества с МВФ и требует от властей Украины не допустить этого. Национальный Банк повышает учетную ставку до 17,5% несмотря на снижение инфляции.

Казалось бы, две совсем не связанные новости, но на самом деле они об одном и том же.

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Почему Национальный Банк подымает ставку при том, что инфляция снижается и уже ниже 10%. Потому что боится срыва программы, которая чревата девальвацией и инфляцией. Как результат, ставку придется подымать снова, удерживая страну от падения в пучину.

Это единственный аргумент Центробанка. И он может лишь сгладить проблему, но не решить ее полностью. Как бы не старался НБУ, если не будет МВФ, всем нам будет очень плохо. И риски срыва программы МВФ заставляют Центробанк проводить жесткую политику. Именно этого и боится бизнес. Европейская Бизнес Ассоциация, Американская торговая палата, Союз украинских предпринимателей и даже НАБУ (Независимая ассоциация банков Украины, а не то, что вы подумали) боятся последствий срыва программы МВФ.

Они боятся, что наблюдаемая макроэкономическая стабильность, которая обеспечивает умеренный рост экономики и курсовой стабильность станут жертвой предвыборного периода. Ближайшие выборы могут повлиять на политиков не хуже магнитных бурь и вспышек на солнце. Как результат, они могут не выполнить обязательства Украины и мы начнем падать.

При этом, единственным спасением в падении будет снова таки МВФ. Больше некому помогать. Но придем мы к нему уже потом, когда курс будет разительно отличаться, а оптимистические ожидания бизнеса и потребителей, которые сейчас фиксируют все опросы, станут далеким прошлым. И придется начинать все с начала.

Международный валютный фонд
Международный валютный фонд

И бизнес и НБУ призывают власти взяться за ум. И делают это так, как могут. НБУ подымая ставку, посылая сигнал о серьезности проблем. Бизнес используя публичность, стараясь говорить максимально громко.

НБУ понимает, что сорванная программа означает девальвацию и инфляцию, а значит, Центробанк не сможет выполнить свою основную функцию – ценовую стабильность. Бизнес понимает, что сорванная программа приведет к убыткам. И как результат, будут массовые увольнения и новые вереницы заробитчан в Польшу. Благо, там ждут в распростертыми объятиями. Ведь их экономика растет и требует все больше рабочих рук, которых критически не хватает.

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Кстати, растет экономика потому, что в свое время Польша прошла через "шоковую терапию" выполнила программу реформ и провела структурные реформы. Выполнила домашнее задание. И теперь бизнес, фактически, требует от украинской власти того же самого.

И бизнес и НБУ обладает информацией и достаточными интеллектуальными способностями, чтобы оценить риски. Чтобы понять, что будет, если парламент и правительство не выполнят свою домашнюю работу. Да, бизнесу хотелось бы увидеть дешевые кредиты. Но они станут нужны только в том случае, если у нас не будет девальвации и галопирующей инфляции. В противном случае смысла в кредитах нет.

И бизнес и НБУ говорят на своем языке. НБУ даже не исключает дальнейшего роста ставок. Каким он может быть показывает пример Аргентины, где с начала года инфляция составила 30%, а учетная ставка взметнулась к 40%. Кстати, потому, что местный Центробанк проспал период роста ставки и вынужден был догонять. При этом часть процессов уже необратимы.

Национальный банк Украини
Национальный банк Украини

К счастью, в Украине и НБУ и бизнес уже ученые. И про активная позиция бизнеса не может не радовать. Предприниматели и инвесторы в Украине все больше понимают, что никто кроме них самих не сделает инвестиционный климат лучше. Но и бизнесу и НБУ нужна помощь. Помощь общества, которое должно оказать давление на политиков. Не ради НБУ и бизнеса, который многие недолюбливают. Ради самих себя.

Потому что если случится новый виток кризиса, банкиры и бизнесмены пострадают, но смогут жить дальше, почти не изменив своего образа жизни. Но каждый виток девальвации и инфляции всегда больнее всего бьет по самым бедным слоям населения. Заставляя меньше кушать в прямом смысле этого слова.

Автор: Сергей Фурса
Теги: Видеоблоги Деньги Новости Украины МВФ НБУ Банки Бизнес Финансовая грамотность
Источник: 24 канал
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