Почему опасные развлечения на крышах недостроев все чаще привлекают молодежь

19 этаж, закат, романтика. Именно такие свидания кажутся привлекательными для современной молодежи.

Так, в ночь на 10 мая в Киеве романтическая встреча на 19 этаже столичного недостроя закончилась смертью 19-летней девушки. От падения с высоты она погибла на месте.

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Полиция, спасатели и следственно-оперативная группа приехали около полуночи. Вытащили тело девушки и допросили парня.

Он сообщил, что они там прогуливались. Девушка сказала, что она на несколько минут отойдет, а когда ее долго не было, он начал ее искать, а тогда уже обнаружил ее тело,

– отметила пресс-офицер Святошинского района Киева Наталья Коломийчук.

По словам правоохранителей, это был несчастный случай, однако сейчас выясняют, почему объект строительства не охраняли. Однако, то что происходило той ночью, слышали охранники соседнего строения.

"После 12 ночи пацаны видели, как ее (тело девушки – 24) выносили. Стройка не охраняется с 2005 или 2006 года. Работает, и никем не охраняется. Они лазают по кранах, ну повсюду по строительству", – рассказал один из охранников соседнего строения.

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Екстремальные вылазки с фатальным финалом сегодня не редкость. Для обычного селфи или фото в соцсетях подростки рискуют жизнью, карабкаясь на крыши, мосты или даже поезда. На это, по словам психолога Оксаны Бочаровой, есть несколько причин.

Депрессия, Эдипов комплекс, может быть травма развития. И все время они доказывают, что они могут. С психологической травмой развития, полученной, вероятно, в детстве, человек справляется только таким средством – экстримом,

– прокомментировала психолог Оксана Бочарова.

Феликс Лунев покорил все мосты Киева и не только. Крыши многоэтажек, архитектурных объектов, различные заброшенные места начали привлекать парня после прочтения книги "Сталкер".

Этим занимается уже 5 лет. В основном ради адреналина и фото. Карабкаются на вершину руферы без страховки. И к этому, говорит, надо быть готовым физически.

Если человек не подготовлен, он не до конца уверен в себе, не может до конца рассчитать свои силы, я бы посоветовал не начинать таким заниматься. Потому что очень много людей пострадали. Не в плане летальных случаев, а поломали себе руки или ноги. Такое бывает. А в целом надо быть полностью в себе уверенным, полностью отказаться от алкоголя и наркотических веществ,

– сказал руфер.

Руферы советуют искать адреналин в более безопасных развлечениях. В полиции же утверждают, ответственность за смерть 19-летней девочки, вероятно, ляжет на застройщика.