Почему поколению тридцатилетних придется стареть без пенсий

Система государственных пенсий появилась примерно 80 лет назад. И, судя по всему, она умрет на наших глазах. Поколению тридцатилетних придется стареть без пенсий. Это арифметика демографии – мы станем первыми, кто увидит обрушение привычной пенсионной системы. Пока не поздно, надо "плодиться и размножаться".

Я плачу налоги, но не питаю иллюзий. У моих одногодок не выйдет дождаться заветных 60-ти или 65-ти годов, чтобы перейти на госсодержание.

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Нам не позволит этого сделать статистика – страна стареет. При сохранении тенденций, через тридцать лет государственная пенсионная система, скорее всего, перестанет существовать. Да, останутся частные пенсионные фонды. И корпоративные – поддерживающие на плаву ветеранов конкретных корпораций. Но массового и повсеместного "стариковского обеспечения" не будет.

Велик соблазн заявить о преступном отношении государства к своим жителям. Но это вопрос не этики, а арифметики. В конце концов, пенсионная система – не такое уж и давнее изобретение. В привычном виде она появилась в Германии в 1889 году при Бисмарке. Правда полагалась пенсия начиная с семидесяти, в то время мало кто до этого возраста вообще доживал.

В США пенсии появились в 1935 году, в СССР – 1956 году. Явление, рожденное в эпоху дедушек, предстоит похоронить поколению правнуков. По большому счету, единственное, что сейчас остается молодому поколению – это рожать. Если бы предыдущие поколения не халтурили, то отдуваться бы не пришлось. Теперь придется.

Впрочем, пока что страны не готовы смотреть фактам в лицо и предупредить собственное население о неизбежном. Слишком уже велика привычка обывателя рассчитывать на государство. Пусть никого не обманывают его собственные пенсионные отчисления. Мы живем в солидарной системе – налоги нынешних работающих уходят на пенсии нашим родителям. Нам на старость будут сбрасываться уже наши дети. Если нас будет больше, чем их – денег не хватит.

Тут можно впасть в экстаз и самоуверенно написать что-то вроде "мы обречены стать самостоятельнее и ответственнее". Только это все будет наивным идеализмом. Скорее всего, общество, не растерявшее веру в патернализм, будет до последнего отмахиваться от мысли, что пенсий не будет.



Пенсійний фонд України

Танцы с бубном вокруг Пенсионного фонда останутся главным козырем политиков в ближайшие годы. Тех, кто будет говорить об обреченности нынешнего порядка вещей, назовут социал-дарвинистом и хорошо, если только так. А затем в какой-то момент пенсионный фонд окажется банкротом и наступит новое время.