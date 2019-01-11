Почему полиция штурмовала офис Зеленского: объяснение друга шоумена

Бывший акционер "Квартала 95" Борис Шефир утверждает, что офис, который полиция штурмовала в Киеве, не имеет никакого отношения ни к Владимиру Зеленскому, ни к его политической партии. Правда, по его словам, совладелицей помещения является жена шоумена.

24 канал сообщал, что 11 января в Киеве возле станции метро "Льва Толстого" в офис лидера "Квартала 95" и вероятного кандидата в Президенты Украины Владимира Зеленского ворвались силовики.

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Как впоследствии выяснилось, этот офис принадлежит бывшему акционеру "Квартала" Борису Шефиру и жене Зеленского. По словам продюсера, приобрели они его около двух лет назад.

"Он по закону принадлежит нам. Мы им не пользовались, потому что нас не пускали люди спортивной внешности. Мы не стали с ними воевать. Поэтому мы решили передать его в аренду Нацполиции. Теперь там законно расположится Нацполиция на правах аренды", – рассказал он в комментарии ресурса "Вести".

Партнер Зеленского утверждает, что офис у них хотят отжать люди, находящиеся за рубежом.

"Этот офис принадлежит частным лицам и никакого отношения к Владимиру Зеленскому и его партии не имеет", – подчеркнул Шефир.

Напомним, в конце ноября 2018 года в Киеве представители радикальной националистической организации "Сокол" захватили здание ТРЦ Ocean Plaza. Требованием активистов было закрытие торгового центра, поскольку тот, по их словам, принадлежит российским бизнесменам.

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