Почему Порошенко выгодно, чтобы Труханов руководил Одессой
14 января состоялось очередное заседание по делу мэра Одессы Геннадия Труханова, которого судят за покупку здания завода по завышенной вдвое цене. За несколько часов заседания суд рассмотрел аж 6 томов его дела, а это – целых тысяча страниц.
О том, кому выгодно такое рассмотрение дела в прямом эфире 24 каналу рассказала депутат Одесского городского совета, от фракции "Объединение "Самопомич" Ольга Квасницкая.
Читайте также: Кумовство, безнаказанность и коррупция: как Порошенко стал не президентом, а очередным королем
"У нас все, как всегда. Для кого-то закон таков, что все в соответствии с предписаниями и очень строго, а для других – все совсем по-другому", – отметила Квасницкая.
Она подчеркнула, что консенсус с мэром Одессы Геннадием Трухановым выгоден именно для Президента Украины Петра Порошенко.
Это все уже знают и это открытая информация... Порошенко заручился поддержкой на президентских выборах. Конечно, мы с вами понимаем, что весь административный ресурс, который сейчас есть в руках Труханова, будет направлен на поддержку действующего президента. Консенсус, который состоялся между центральной властью и мэром Одессы породил вседовзволенисть и игнорирование закона,
– отметила депутат Одесского городского совета.
Видео: что известно о Геннадии Труханове?
Напомним, мэра Одессы Геннадия Труханова обвиняют в завладении средствами местного бюджета. В течение 28 сентября – 3 октября 2018 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили обвинительный акт восьми подозреваемым по делу кражи государственных средств при покупке зданий одесского завода "Краян". Среди них – действующий мэр Одессы Геннадий Труханов.
Их действия квалифицировали как завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах. Директора частной компании также обвиняют в фиктивном предпринимательстве и легализации средств, полученных преступным путем.