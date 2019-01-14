19:35
14 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПОЖАР НА ХИМЗАВОДЕ В КАЛУШЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Артиллерист Путин. Владирим Бессмертный
      Вєсті Кремля
      19:32, 12 января
      Вести.UA. Жир: Сюрприз под елку. Религиозная ответочка Ляшко
      Вєсті.UA
      18:47, 12 января
      На какие глупости "Укрзализныця" спускает миллионы: расследование
      ЦРУ
      09:00, 11 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 1
      Згадати все
      12:22, 12 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОЖАР НА ХИМЗАВОДЕ В КАЛУШЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС

      Почему Порошенко выгодно, чтобы Труханов руководил Одессой

      87 Читати новину українською

      14 января состоялось очередное заседание по делу мэра Одессы Геннадия Труханова, которого судят за покупку здания завода по завышенной вдвое цене. За несколько часов заседания суд рассмотрел аж 6 томов его дела, а это – целых тысяча страниц.

      О том, кому выгодно такое рассмотрение дела в прямом эфире 24 каналу рассказала депутат Одесского городского совета, от фракции "Объединение "Самопомич" Ольга Квасницкая.

      Читайте также: Кумовство, безнаказанность и коррупция: как Порошенко стал не президентом, а очередным королем

      "У нас все, как всегда. Для кого-то закон таков, что все в соответствии с предписаниями и очень строго, а для других – все совсем по-другому", – отметила Квасницкая.

      Она подчеркнула, что консенсус с мэром Одессы Геннадием Трухановым выгоден именно для Президента Украины Петра Порошенко.

      Это все уже знают и это открытая информация... Порошенко заручился поддержкой на президентских выборах. Конечно, мы с вами понимаем, что весь административный ресурс, который сейчас есть в руках Труханова, будет направлен на поддержку действующего президента. Консенсус, который состоялся между центральной властью и мэром Одессы породил вседовзволенисть и игнорирование закона,
      – отметила депутат Одесского городского совета.

      Видео: что известно о Геннадии Труханове?

      Напомним, мэра Одессы Геннадия Труханова обвиняют в завладении средствами местного бюджета. В течение 28 сентября – 3 октября 2018 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили обвинительный акт восьми подозреваемым по делу кражи государственных средств при покупке зданий одесского завода "Краян". Среди них действующий мэр Одессы Геннадий Труханов.

      Их действия квалифицировали как завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах. Директора частной компании также обвиняют в фиктивном предпринимательстве и легализации средств, полученных преступным путем.

      Теги: Новости Украины Новости политики Судьи Геннадий Труханов Петр Порошенко Новости Одессы Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Оборотни в погонах: почему никто не наказан за ограбление ювелирного магазина
      сегодня , 19:00 Оборотни в погонах: почему никто не наказан за ограбление ювелирного магазина
      Юрій Бутусов 1266
      Компенсация за некачественное электроснабжение: как она будет действовать
      сегодня , 19:00 Компенсация за некачественное электроснабжение: как она будет действовать
      Яніна Ткачук 59
      Шокуюча історія пограбування правоохоронцями ювелірного салону "Графф": що відомо про справу
      сегодня , 18:30 Шокуюча історія пограбування правоохоронцями ювелірного салону "Графф": що відомо про справу
      Дмитро Гнап 93
      Легалізація кримінальних авторитетів: на які альянси готовий піти Порошенко, аби втримати владу
      сегодня , 17:30 Легалізація кримінальних авторитетів: на які альянси готовий піти Порошенко, аби втримати владу
      Сергій Лещенко 257
      Українці кепкують із закону про інтимну близькість: чому це не смішно?
      сегодня , 17:00 Українці кепкують із закону про інтимну близькість: чому це не смішно?
      Артем Овдієнко 1363
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук