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      Почему правительство ускоряет принятие госбюджета-2019: объяснение эксперта

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      У правительства острый голод на деньги от МВФ, поэтому принятие госбюджета ускоряют
      У правительства острый голод на деньги от МВФ, поэтому принятие госбюджета ускоряют / Фото из открытых сетей

      Ускорение бюджетного процесса по сравнению с прошлыми годами объясняется тем, что миссия МВФ, которая посетила Украину в сентябре, дала четкий сигнал. Очередной транш мы получим лишь после того, как Верховная Рада окончательно примет государственный бюджет на 2019 год.

      Такое мнение в комментарии для 24 канала озвучил экономический эксперт Андрей Новак.

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      Как отметил аналитик, такое требование Международного валютного фонда вполне понятно, поскольку его представители хотят защитить себя от "сюрпризов" и неожиданных идей парламента в процессе принятия госбюджета.

      Очевидно, украинское правительство имеет острый голод на деньги от МВФ, поэтому и ускоряет бюджетный процесс,
      – пояснил Новак.

      Так, 18 октября Верховная Рада одобрила проект бюджета на 2019 год в первом чтении. По прогнозам эксперта, стоит ожидать также быстрого второго чтения документа, хотя понятно, что, как и всегда, до тех пор будет предложено много "хотелок" от народных депутатов, финансово-промышленных групп, компаний, которые захотят увидеть приятные для себя строки в расходной части государственного бюджета, отметил Новак.

      Бюджет-2019 в Україні: головні цифри

      Бюджет-2019 в Украине: главные цифры

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      Что еще, кроме принятия госбюджета-2019, МВФ требует от Украины?
      Главным условием получения нового транша от МВФ – является повышение цены на газ для населения до рыночного уровня и сбалансирования госбюджета Украины, чтобы дефицит не превышал 2,5% от ВВП. Еще одним важным условием получения транша было создание Антикоррупционного суда. Это условие Украина формально выполнила.

      Теги: Верховная Рада Новости Украины Новости политики МВФ Деньги Транш МВФ Бюджет-2019
      Источник: 24 канал
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      Новости за 18 октября
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