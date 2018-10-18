Почему правительство ускоряет принятие госбюджета-2019: объяснение эксперта

Ускорение бюджетного процесса по сравнению с прошлыми годами объясняется тем, что миссия МВФ, которая посетила Украину в сентябре, дала четкий сигнал. Очередной транш мы получим лишь после того, как Верховная Рада окончательно примет государственный бюджет на 2019 год.

Такое мнение в комментарии для 24 канала озвучил экономический эксперт Андрей Новак.

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Как отметил аналитик, такое требование Международного валютного фонда вполне понятно, поскольку его представители хотят защитить себя от "сюрпризов" и неожиданных идей парламента в процессе принятия госбюджета.

Очевидно, украинское правительство имеет острый голод на деньги от МВФ, поэтому и ускоряет бюджетный процесс,

– пояснил Новак.

Так, 18 октября Верховная Рада одобрила проект бюджета на 2019 год в первом чтении. По прогнозам эксперта, стоит ожидать также быстрого второго чтения документа, хотя понятно, что, как и всегда, до тех пор будет предложено много "хотелок" от народных депутатов, финансово-промышленных групп, компаний, которые захотят увидеть приятные для себя строки в расходной части государственного бюджета, отметил Новак.