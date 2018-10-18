Почему правительство ускоряет принятие госбюджета-2019: объяснение эксперта
Ускорение бюджетного процесса по сравнению с прошлыми годами объясняется тем, что миссия МВФ, которая посетила Украину в сентябре, дала четкий сигнал. Очередной транш мы получим лишь после того, как Верховная Рада окончательно примет государственный бюджет на 2019 год.
Такое мнение в комментарии для 24 канала озвучил экономический эксперт Андрей Новак.
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Как отметил аналитик, такое требование Международного валютного фонда вполне понятно, поскольку его представители хотят защитить себя от "сюрпризов" и неожиданных идей парламента в процессе принятия госбюджета.
Очевидно, украинское правительство имеет острый голод на деньги от МВФ, поэтому и ускоряет бюджетный процесс,
– пояснил Новак.
Так, 18 октября Верховная Рада одобрила проект бюджета на 2019 год в первом чтении. По прогнозам эксперта, стоит ожидать также быстрого второго чтения документа, хотя понятно, что, как и всегда, до тех пор будет предложено много "хотелок" от народных депутатов, финансово-промышленных групп, компаний, которые захотят увидеть приятные для себя строки в расходной части государственного бюджета, отметил Новак.
Бюджет-2019 в Украине: главные цифры
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Что еще, кроме принятия госбюджета-2019, МВФ требует от Украины?
Главным условием получения нового транша от МВФ – является повышение цены на газ для населения до рыночного уровня и сбалансирования госбюджета Украины, чтобы дефицит не превышал 2,5% от ВВП. Еще одним важным условием получения транша было создание Антикоррупционного суда. Это условие Украина формально выполнила.