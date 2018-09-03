Почему дорожает валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить

В августе доллар продолжил дорожать по отношению к гривне. Украинцы снова задались вопросом – что происходит? Ответ неизменный вот уже три года – потому что в Украине приняли политику плавающего (гибкого) курса валют.

Что такое гибкий курс

Гибкий курс валют – определяемый рыночными факторами, которые действуют на валютном рынке. Гибкий валютный курс формируется под действием спроса и предложения валюты, при этом правительство не вмешивается в их формирование.

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Как регулирует валютный курс Нацбанк

Никак. НБУ сегодня не отвечает за курс, не регулирует и не придумывает, в результате принятой политики инфляционного таргетирования его цель – достижение низкой стабильной инфляции.

Единственное, что он может (и делает, как уверяют в НБУ), – сохраняет активное присутствие на межбанковском валютном рынке для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса, выходит с продажей иностранной валюты.

Почему гривна дешевеет относительно доллара

Курс доллара относительно гривны сейчас определяет рынок, то есть спрос и предложение на валютном рынке, простыми словами – потребность в валюте и ее продажу от разных участников рынка. Потребность в валюте неравномерная. Как пояснил экономист Виталий Шапран, валютный рынок – тоже рынок: "Иногда в мелком движении курса не может быть объяснений. Вы стояли в очередях в кассы банка или в супермаркетах? Вы часто наблюдали такую картинку, когда то никого не было, то моментально образуется очередь. Так же и на рынке валюты".

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В НБУ рост курса доллара и евро в Украине объясняют главным, по их мнению, фактором – сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна, когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а следовательно – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Элементарно – то, чего много, дешевле, чем то, чего мало.

Однако экономисты выделяют еще и другие факторы, в частности, чем больше доля теневой экономики, тем выше вероятность, что "черный" рынок будет влиять на межбанк и курс. Проще говоря – "теневики", которые тоже закупают валюту, также увеличивают спрос на нее. И когда не продают заработанное, а выводят в оффшоры – так же не способствуют снижению курса.

Кроме того, есть еще фактор выплаты по ОВГЗ – облигациям внутреннего государственного займа – когда иностранные инвесторы покупают ценные бумаги государства под гарантии правительства, вкладывая, соответственно валюту. За определенный период времени необходимо вернуть вложенное – это тоже еще один фактор спроса на валюту, а следовательно – ее подорожания.

Кроме того, по определению НБУ, на курс влияют также "ситуативные и психологические факторы".

Каким будет курс к концу года

По прогнозу главы НБУ Богдана Данилишина на конец 2018 года курс составит 28,5 гривен за доллар. (Напомним, в госбюджете на текущий год закладывали прогноз курса гривны к доллару на уровне 29,3, с его потенциальным ростом до 30 грн к концу года).

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Что делать украинцам

Не паниковать и не бежать скупать доллары. Не верить манипуляторам, которые намекают или прямо говорят, мол, "курс доллара растет, завтра все умрем". Девальвация 2014-2016 годов вряд ли повторится, считает Шапран.

Преимущества и недостатки гибкого курса

Экономическая наука указывает, что гибкий валютный курс лучше действует в условиях крупных экономик с различными структурами производства, с высокоразвитой экономической и финансовой системами. Именно поэтому отдельные украинские экономисты настаивают на том, что гибкий валютный курс малоподходящий для украинской экономики сейчас.

Конечно, сильной украинскую экономику не назовешь. Но согласно экономической теории, политика гибкого курса имеет свои преимущества даже в наших условиях.

Итак, плюсы:

гибкий курс отражает реальное состояние экономики государства;

при условии эффективной работы рынков и свободно плавающего курса у спекулянтов исчезает возможность получения прибыли за счет центрального банка;

уровень международных резервов страны не меняется, поскольку не нужно тратить их на поддержку фиксированного курса.

Недостатки:

прогнозировать гибкий валютный курс трудно, он может быть неопределенным, а это –трудности для предприятий в сфере планирования и ценообразования;

в украинских реалиях, когда стабильный курс стал привычкой – колебания соотношения стоимости доллар-гривна вызывают панику.

Но чтобы не поддаваться этой панике, стоит просто помнить о политике плавающего курса и изучать – почему именно курс изменился в отдельно взятый период времени.

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