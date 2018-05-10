Почему реинкарнация Бандеры и Шухевича в Украине была неизбежна

Польские политики упрекают Киев за героизацию Степана Бандеры и Романа Шухевича. Но они так и не поняли, почему эти персонажи обречены были воскреснуть в Украине.

Исторически Украина была полем битвы двух проектов. Один из них был имперский проект, он же советский. А по другую сторону – украинский этнический проект. Майдан обнулил оба.

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Четыре года назад на смену обоим пришел украинский политический проект. Тот, который про ценности и идеологию. Который во главу угла ставит патриотизм действия. Но собственного набора символов у нового проекта попросту не оказалось. А потому в своей битве с империей новая Украина на штандарты стала водружать наследие украинских националистов. Потому что другой эстетики под рукой не было.

Именно так на украинских улицах оказались Степан Бандера и Роман Шухевич. Их реинкарнация была неизбежна хотя бы потому, что они символизировали идею вооруженной борьбы за независимость.



Шухевич и Бандера – стали символами борьбы за независимость Украины

Но наследование флагов не означает наследование методов борьбы. Единственное, что роднит Бандеру и Шухевича с современной Украиной – это цель. И это обретение независимости.

Вдобавок, их возрождение стало невольным ответом на пропаганду Москвы. Кремль так долго называл сторонников Майдана бандеровцами, что в какой-то момент это сработало. И вызвало ответную реакцию. Если бы они называли нас сторонниками другого идеолога УПА Коновальца, то, возможно, именно его фамилия сегодня чаще всего звучала бы в названиях улиц.

Но при этом новая Украина, взяв на вооружение эстетику националистов, отказалась брать у них этику. Именно этого никак не поймут в Варшаве.

Потому что для Польши Бандера и Шухевич – это реальные исторические персонажи, со всем грузом своих ошибок. А для современной Украины это символические фигуры, которые всего лишь олицетворяют вооруженную борьбу с захватчиком. Для Киева они оба стали "сферическими в вакууме". Символические доноры для новой идеологии. Не больше.

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Протесты официальной Варшавы по поводу старых-новых имен и флагов – это ведь ошибка оптики. Потому что польские политики никак не поймут, что воюющая страна всегда сосредоточена на настоящем.

Украина не ищет в собственном прошлом набор готовых рецептов для государственного строительства, а потому попытка подменить разговор о будущем спорами о прошлом в ней вызывает недоумение.

Скорее всего, через несколько десятилетий символический пантеон Украины пополнят новые имена. Те, кто останутся моральными авторитетами, выдержав испытание временем. И те, чьи имена сегодня страна читает в сводках погибших на фронте.

Это неизбежно для страны, которая занимается нацбилдингом в режиме прямого эфира. Но для этого нужна самая малость. Выиграть войну.