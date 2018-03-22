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НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

Почему силовиков нельзя подпускать к бизнесу

Финансовая грамотность 139 Читати новину українською

Наезд на "Новую Почту" наглядно показывает, нельзя давать этим людям - прокурорам, сбушникам, полицейским права трогать бизнес. Нельзя пускать их на порог.

Во-первых, потому что это не их дело. Пусть контрразведка ловит шпионов, полиция – воров и убийц, а прокуроры – на пенсии пусть ловят рыбу.

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Во-вторых, потому что им просто не доверяют. Даже если бы "Новая Почта" была корпорацией зла, их сотрудники пили бы кровь младенцев, обслуживали международный терроризм и лично упаковывали "новичок" перед отправкой в Лондон, все равно общество стало бы на их сторону.

Потому что с одной стороны компания, созданная с нуля, не получавшая ни копейки дотаций и максимально отдаленная от государственных денежных потоков, а с другой стороны – прокуратура. У которой был бы шанс получить поддержку общества только в том случае, если бы они пришли к Фирташу, Ахметову или Коломойскому. Но к ним они приходят только выпить чаю в Амстердаме, к сожалению.

В-третьих, потому что это старая прокуратура и "Новая Почта". И люди в прокуратуре, кажется, совершенно не понимают, в каком мире они живут. Фраза пресс-службы прокуратуры о том, что они пришли и парализовали работу компании в пятницу вечером, но сделали это без спецназа, а значит инвестиционный климат не пострадал, достойна быть записана в скрижали идиотизма.

Инвест климат страдает каждый раз, когда украинский прокурор только лишь посмотрит в сторону бизнесмена. И надо объяснить прокурорам, что даже тогда, когда они влетали с отрядом в масках в офисы, то это имело только психологический эффект. Потому что украинские белые воротнички не нападали бы на прокуроров, будь они без спецназа, это ведь не депутаты.

Украинский бизнес – не святой. Никто не любит платить налоги, люди бывают разные и их толерантность к преступным схемам тоже может отличаться. Но украинский бизнес кажется святым, когда его сравниваешь с украинским прокурором.

Поэтому разоблачать преступления, там, где они есть, должны другие люди. Обладающие доверием. Потому что сейчас вам и первоклассник скажет, что если силовики пришли с обыском в компанию, то они хотят поживиться. И все. Никаких других мыслей просто не может возникать.

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Создание службы финансовых расследований назрело и перезрело, и пока ее нет, пока прокуроры обладают властью доить бизнес, ни про какой стремительный экономический рост и говорить нельзя. Не придут сюда инвесторы, если им сразу же придется иметь дело с решалами из силовиков.

Равно как и трудно ожидать роста доходов бюджета. Потому что не могут старые решалы избавить страну от схем, потому как даже найдя схему, даже прийдя в ресторан и потребовав уйти от ФОПов, даже прийдя в спортивную сеть и потребовав уйти от ФОПов, даже ловя за руку тех, кто выводит деньги в оффшор, даже если они при всем при этом будут руководствоваться благими намерениями, у них ничего не выйдет, им никто не поверит.

А все это означает, что бедность никуда не денется, пока силовики имеют такую власть. И лишая их власти, создавая службу с нуля и набирая туда чистых людей, вы даете шанс стране и людям стать богаче. Это не достаточное, но необходимое условие.

Автор: Сергей Фурса
Теги: СБУ Полиция Финансовая грамотность Бизнес
Источник: 24 Канал
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