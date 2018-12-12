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      Почему украинцы вынуждены платить за электроэнергию огромные суммы: впечатляющие причины

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      Украинцы платят за электроэнергию наибольшую цену в Европе. В частности, на 40% больше, чем поляки. И это при том, что заработные платы у нас отнюдь не европейские.

      Новогодний подарок украинцам – уже с января 2019 года правительство планирует повысить стоимость электроэнергии. Такое решение должны рассмотреть на заседании Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг уже 14 декабря. И мотивируют свои намерения подорожанием угля.

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      То есть за европейский уголь украинцы будут платить почти на 12% больше. А за его транспортировку с "Роттердама+" – еще почти на 6%. Только вот украинские ТЭЦ генерируют электроэнергию из угля, который добывают на Востоке Украины. Соответственно, никто и никогда не транспортировал его из Нидерландов. Эксперт отметил, что 50% украинской энергетики генерируют государственные атомные электростанции.

      Угольная же отрасль, гидроэлектростанции и альтернативная энергетика обеспечивают остаток рынка, перекрывая пиковые нагрузки. Но из-за схемы "Роттердам+" именно угольная энергетика получает половину от средств, которые мы платим за электричество. То есть угольная энергетика в 3,5 раза дороже, чем электроэнергия от государственных атомных станций.

      Во-первых, не просто в 3,5 раза выше, они у нас самые высокие вообще в мире. Во-вторых, на 40% выше, чем в Европе. Именно эти устаревшие не модернизированные электростанции,
      – сказала народный депутат от "Объединения "Самопомич" Виктория Войцицкая.

      Аналитики британского центра Carbon Tracker исследовали, стоимость угольной электроэнергии в Украине дороже, чем в ЕС, Китае или США. Более того, украинцы за угольную электроэнергию платят на 75% больше, чем россияне.

      енергетика

      Исследование британского центра Carbon Tracker

      80% угля у нас находятся в одних руках. Соответственно они не становятся более эффективными, они не укладываются в свою эффективность. И в них расходы того же угля существенно выше, чем в Европе,
      – заявил председатель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус.

      Именно для того, чтобы тепловая энергетика была более эффективной, государство в свое время вывело на приватизацию шахты. О честной конкуренции речь не шла и компания ДТЭК олигарха Рината Ахметова таким образом взяла под контроль более 85% добычи угля. Таким же образом Ахметов сконцентрировал 80% угольных электростанций, на которые поставляет добытый в своих же шахтах уголь.

      ахметов

      Ринат Ахметов

      Чтобы не быть голословными, журналисты обратились к коллеге в Польше, с вопросом сколько она платит за электроэнергию.

      Освещение, зарядка гаджетов и работа бытовой техники ежемесячно мне обходится в 45 злотых – это 335 гривен. По сравнению с местными минимальными зарплатами, которые составляют 2100 злотых, а на наши деньги – это 15 тысяч гривен, то уже не такая большая сумма,
      – пояснила корреспондент Валерия Киричева.

      "Из своего кармана за электроэнергию я непосредственно плачу в три раза меньшую сумму. Однако, это лишь на первый взгляд. На самом деле, и вы этого не увидите в платежках, мы платим за свет и ток в 1,5-2 раза больше, чем моя коллега из Польши", – рассказала корреспондент Леся Выговская.

      Ведь стоимость электроэнергии, которую должно оплатить население, государство переложило на плечи бизнеса. А предприятия закладывают расходы на коммуналки в стоимость товаров и услуг. Таким образом из-за монополии, неэффективного управления и кулуарных договоренностей, украинцы из собственного кармана финансируют чьи-то "схемы".

      Автор: Леся Выговская
      Теги: Новости Украины Электроэнергия Цены Тарифы Энергетика Деньги коммунальные услуги Арсен Аваков
      Источник: 24 канал
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