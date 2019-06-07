Почему в Днепре купаться опасно: наглая коррупционная схема

Могучий Днепр вскоре может превратиться в украинский Ганг! По уровню загрязнения! Но журналисты программы "ЦРУ" расследовали не только экологические беды Украины, но и схему дерзкого заработка на экологической безопасности тех, кто именно и должен заботиться о чистоте главной водной артерии страны.

В новостях об украинском Днепре упоминается все печальнее. И, если в других городах страны власть делает вид, что хотя бы ищет виновных, нарушает некоторые дела, то в городе Днепр об экологическом бедствии вспоминают и бьют тревогу только местные активисты.

Читайте также: Деньги дороже экологии: какие коррупционные схемы годами работают в Минприроды

Активист Илья Рыбаков обеспокоен судьбой Днепра не только из-за гражданской позиции. По образованию он химик-технолог, поэтому объяснил почему речная вода такого странного цвета.

Красный цвет воды – это признак железа в нем. Мы сделали забор воды и отдали в лабораторию, где зафиксировали превышение по железу и по марганцу,

– заявил активист Илья Рыбаков.

В первую очередь в воде нужно искать марганец, превышение которого было зафиксировано и правоохранительными органами. Марганец – это сильный мутаген, что очень опасно для здоровья.

С Днепра делали забор воды, анализ которого забрал у специалистов десять рабочих дней. Единственное существенное отклонение от нормы – это превышение уровня железа больше, чем в два раза.



Анализ воды из Днепра

Однако это циклическое производство, где сбросы происходят по мере необходимости. То есть в течение дня вода может поменять свой состав раз десять, поэтому когда ее ловить нужно или знать, или иметь удачу.

Один из экспертов вспоминал, что анализ этой воды уже принимали правоохранители. Это были следственные Нацполиции в начале 2018 года и они увидели очень много интересного. Именно от их результатов и можно прийти ко всей коррупционной пирамиде, которую построил главный экоинспектор Днепропетровской области на здоровье украинцев.

Постановление суда от 20 февраля 2019 года, которое основывается она на публикации журналистов датировано осенью 2018 года. На том же месте, где в 2016 году было заметно розовое пятно.



Статья журналистов о Днепре

"В воду реки Днепр осуществляется сброс воды, которая имеет неприятный запах, высокую температуру, на камнях в месте сброса и вдоль берега вниз по течению есть пенно-белый налет", – писали журналисты в статье.

Кто загрязняет Днепр

В конце концов анализ действительно показал превышение содержания марганца в два раза, а железа в четыре. Однако самое интересное в постановлении суда, что сам завод-гигант в Днепр почти ничего и не сбрасывает.

Сбросы обратных вод с ДМЗ передаются в гидросооружение ООО "Найс" для транспортировки к реке Днепр по договору.

Схема очень простая ДМЗ передает свои стоки ООО "Найс" и тем самым снимает с себя ответственность по их очистке. Компания передала стоки, заплатила за очистку, а ООО "Найс", не очищая их и сбрасывает в Днепр,

– пояснил активист ОО "Save Dnipro" Геннадий Кириченко.



Схема ДМЗ и ООО "Найс"

В ответ на запрос журналистов, ДМЗ сообщили, что передают ООО "Найс" более 80% сточных вод.

На таинственную компанию ООО "Найс" обратили внимание и в Департамент экологии и природных ресурсов Днепропетровской областной государственной администрации, которая готовила доклад о состоянии окружающей среды региона. Только вместо конкретного ответа чиновники департамента почему-то заворачивали разговор в другое русло.

Что ответили в департаменте и какой является схема дерзкого заработка на экологической безопасности – смотрите в программе.