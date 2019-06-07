09:42
7 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Русская ответка "Чернобылю". Страна запретов
      Вєсті Кремля
      00:42, сегодня
      Вести.UA: Как создаются политические партии. В чем Луценко подозревает Ющенко
      Вєсті.UA
      00:22, сегодня
      Почему в Днепре купаться опасно: наглая коррупционная схема
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Программы ЦРУ
      ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Почему в Днепре купаться опасно: наглая коррупционная схема

      ЦРУ 84 Читати новину українською

      Могучий Днепр вскоре может превратиться в украинский Ганг! По уровню загрязнения! Но журналисты программы "ЦРУ" расследовали не только экологические беды Украины, но и схему дерзкого заработка на экологической безопасности тех, кто именно и должен заботиться о чистоте главной водной артерии страны.

      В новостях об украинском Днепре упоминается все печальнее. И, если в других городах страны власть делает вид, что хотя бы ищет виновных, нарушает некоторые дела, то в городе Днепр об экологическом бедствии вспоминают и бьют тревогу только местные активисты.

      Читайте также: Деньги дороже экологии: какие коррупционные схемы годами работают в Минприроды

      Активист Илья Рыбаков обеспокоен судьбой Днепра не только из-за гражданской позиции. По образованию он химик-технолог, поэтому объяснил почему речная вода такого странного цвета.

      Красный цвет воды – это признак железа в нем. Мы сделали забор воды и отдали в лабораторию, где зафиксировали превышение по железу и по марганцу,
      – заявил активист Илья Рыбаков.

      В первую очередь в воде нужно искать марганец, превышение которого было зафиксировано и правоохранительными органами. Марганец – это сильный мутаген, что очень опасно для здоровья.

      С Днепра делали забор воды, анализ которого забрал у специалистов десять рабочих дней. Единственное существенное отклонение от нормы – это превышение уровня железа больше, чем в два раза.

      Аналіз води з Дніпра
      Анализ воды из Днепра

      Однако это циклическое производство, где сбросы происходят по мере необходимости. То есть в течение дня вода может поменять свой состав раз десять, поэтому когда ее ловить нужно или знать, или иметь удачу.

      Один из экспертов вспоминал, что анализ этой воды уже принимали правоохранители. Это были следственные Нацполиции в начале 2018 года и они увидели очень много интересного. Именно от их результатов и можно прийти ко всей коррупционной пирамиде, которую построил главный экоинспектор Днепропетровской области на здоровье украинцев.

      Постановление суда от 20 февраля 2019 года, которое основывается она на публикации журналистов датировано осенью 2018 года. На том же месте, где в 2016 году было заметно розовое пятно.

      Стаття журналістів про Дніпро
      Статья журналистов о Днепре

      "В воду реки Днепр осуществляется сброс воды, которая имеет неприятный запах, высокую температуру, на камнях в месте сброса и вдоль берега вниз по течению есть пенно-белый налет", – писали журналисты в статье.

      Кто загрязняет Днепр

      В конце концов анализ действительно показал превышение содержания марганца в два раза, а железа в четыре. Однако самое интересное в постановлении суда, что сам завод-гигант в Днепр почти ничего и не сбрасывает.

      Сбросы обратных вод с ДМЗ передаются в гидросооружение ООО "Найс" для транспортировки к реке Днепр по договору.

      Схема очень простая ДМЗ передает свои стоки ООО "Найс" и тем самым снимает с себя ответственность по их очистке. Компания передала стоки, заплатила за очистку, а ООО "Найс", не очищая их и сбрасывает в Днепр,
      – пояснил активист ОО "Save Dnipro" Геннадий Кириченко.

      Схема потрапляння відходів у воду
      Схема ДМЗ и ООО "Найс"

      В ответ на запрос журналистов, ДМЗ сообщили, что передают ООО "Найс" более 80% сточных вод.

      На таинственную компанию ООО "Найс" обратили внимание и в Департамент экологии и природных ресурсов Днепропетровской областной государственной администрации, которая готовила доклад о состоянии окружающей среды региона. Только вместо конкретного ответа чиновники департамента почему-то заворачивали разговор в другое русло.

      Что ответили в департаменте и какой является схема дерзкого заработка на экологической безопасности – смотрите в программе.

      blog_ava
      Зеленский повторно внесет представление на увольнение Климкин, Полторак, Грицака и Луценко
      сегодня
      359
      Теги: Новости Украины Новости политики Расследования Журналисты Новости Киева Экология ЦРУ
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Інвестиційний схематоз на титановому заводі: Фірташ безкарно грабує Україну навіть у вигнанні
      сегодня , 09:30 Інвестиційний схематоз на титановому заводі: Фірташ безкарно грабує Україну навіть у вигнанні
      Тетяна Мартинюк 307
      Торгівля з ОРДЛО та заборона на вогонь – перший етап поразки України
      сегодня , 08:40 Торгівля з ОРДЛО та заборона на вогонь – перший етап поразки України
      Олексій Чибісов 644
      Рада одобрила процедуру импичмента: какие полномочия имеют Временно следственные комиссии
      сегодня , 00:59 Рада одобрила процедуру импичмента: какие полномочия имеют Временно следственные комиссии
      Анна Калюжна 190
      Дело сбитого над Донбасом "Боинга" – поле боя между спецслужбами России
      6 июня , 22:00 Дело сбитого над Донбасом "Боинга" – поле боя между спецслужбами России
      Злой Одессит 2373
      Лучшие смартфоны мая – рейтинг Техно 24
      6 июня , 21:05 Лучшие смартфоны мая – рейтинг Техно 24
      180
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук