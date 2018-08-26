Почему в Пенсионном фонде не хватает денег для выплат: основные причины

Уже в июле 2018 года пенсионеры ощутили на себе последствия правительственной безответственности. Впервые за много лет в Украине произошла задержка с выплатой пенсий.

Об этом в своем блоге "Экономика будущего" рассказал Роман Семенуха.

Читайте также: Почему падает гривна, а пенсионерам задерживают выплаты

По словам Семенухи, в конце июля, после того, как пенсионеры начали жаловаться на задержку с выплатой пенсий, в Пенсионном фонде заявили о наличии технических проблем. "Когда же на следующий день пенсии людям так и не поступили, в ПФУ сделали кардинально другое заявление: мол, причина задержки в кассовых разрывах, на которых держится вся пенсионная система страны", – сказал он.

Как рассказал Роман Семенуха, сокращение доходов – это еще и логическое следствие уменьшения количества застрахованных лиц, то есть тех, из чьих взносов и выплачивают пенсию нынешним пенсионерам. За первые три месяца года количество этих людей сократилось на более чем двести тысяч.

Главная причина – безумная трудовая миграция, которая наблюдается в Украине в последние два года. Только по официальным данным за этот период из страны выехали около полутора миллиона человек трудоспособного возраста, большинство – молодые люди. Еще одной причиной нехватки средств в Пенсионном фонде являются долги предприятий. За первое полугодие задолженность составила более двадцати двух с половиной миллиарда гривен,

– отметил он.

Роман Семенуха также заявил, что третьей причиной проблем с деньгами в Пенсионном фонде является незапланированное, а следовательно, непросчитанное Правительством повышение пенсий для военнослужащих. Помните, как это произошло? Лишь под давлением общественности, поскольку Правительство это на самом деле не планировало.

"Правительство должно признать реальность: пенсионная система Украины больна, и нуждается в срочном лечении. Для этого в первую очередь нужно осознать: количество застрахованных лиц уменьшается. Значит, придется вносить изменения в бюджет, увеличивая дефицит Пенсионного фонда за счет сокращения других расходов", – добавил Семенуха.

Видео полного выпуска "Экономика будущего" за 26 августа 2018