Почему в России так часто и загадочно умирают генералы: шокирующие детали

В ночь на 22 ноября российские СМИ сообщили неожиданное известие. В Москве скончался начальник Главного разведывательного управления генштаба Игорь Коробов.

Смерть начальника ГРУ

Россия сейчас ведет много гибридных операций по всему миру, и военная разведка принимает в них очень деятельное участие. Ее офицеры воюют в Сирии и Украине, отравляют людей в Англии, отмывают деньги в Испании и Швейцарии, вмешиваются в выборы в США, ломают компьютерные сети в Нидерландах, продают оружие боевикам в разных диких странах и работают советниками-инструкторами у диктаторов этих же самых стран.

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Ну и приятный бонус – они возят из солнечной Аргентины огромные самолеты Ил-96-300, под завязку набитые тоннами кокаина высочайшего качества. Думаю, поэтому смерть генерала Коробова и смена начальства в ГРУ стала важной международной новостью. О ней говорят и за пределами России. Я тут не стану исключением.



Игорь Коробов

Еще в октябре было ясно, что после многочисленных провалов в ГРУ ожидаются перестановки. "Освободить должности" можно все-таки по-разному. Честно говоря, я не ожидал, что там все настолько строго. Впрочем, согласно официальной версии, сравнительно молодой, 62-летний Коробов просто умер в результате долгой и тяжелой болезни. К сожалению, такое случается.

Но в данном случае все как-то очень странно. Что за болезнь, никто не говорит, известно лишь, что первые признаки ее появились месяц назад, сразу после визита Коробова в Кремль, к президенту Владимиру Путину. Надо же, какое совпадение! Может быть, это впервые так произошло, да? Нет, не впервые.

До Коробова российской военной разведкой четыре года руководил генерал Игорь Сергун. Вы не поверите, но и он умер, не выходя в отставку. Довольно рано – в 59 лет. По официальной версии, поехал в дом отдыха, а там сердечный приступ и всё. Клеветники, однако говорят, что его убили в Сирии или Ливане, но кто же им поверит!



Игорь Сергун

Но и на этом список странных смертей в ГРУ не заканчиваются. По информации "Медузы", в 1992 году заместитель начальника ГРУ не пережил автомобильной катастрофы. В 1993 году тоже в аварии погиб начальник военной контрразведки Тихоокеанского флота. В 1996 году одного из руководителей ГРУ насмерть сбил автомобиль.

В 1997 году из окна своей квартиры выбросился генерал-майор ГРУ. В 1999 году – снова авария, погиб заместитель начальника ГРУ. Это были времена ельцинские, потом Путин пришел к власти. И мор среди начальства военной разведки волшебным образом прекратился. На целых 10 лет. Но после войны в Грузии все пошло по-старому.

В 2009 году замначальника ГРУ Юрий Иванов поехал в командировку в Сирию, пропал там, а потом его нашли мертвым на берегу моря в живописной турецкой деревне. Что с ним случилось – непонятно.

Бывший глава резидентуры Службы внешней разведки в Америке Сергей Третьяков, начав работать на США, умер в 2012 году. Подавился куском мяса в ресторане. Потом неожиданный инфаркт уже упомянутого Сергуна в 2016 году, отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и смерть Коробова в 2018 году.

Этот список создает впечатление, что для начальника ГРУ есть только один способ сохранить свою жизнь – менять президентов так же часто, как президенты меняют начальников ГРУ.

Сейчас надо быть невероятно смелым человеком, чтобы согласиться на такую работу. Впрочем, один такой уже нашелся. Временно исполняющим обязанности начальника ГРУ стал генерал Игорь Костюков. Ему, кстати, 58 лет – очень опасный для этой работы возраст.

Новый проект создателя Трампа

Руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа в 2016 году и бывший его главный стратег в Белом доме Стивен Бэннон – один из моих любимых персонажей в мировой политике. В отличие от большинства других ультраправых, Бэннон очень умный. Настоящий злой гений. В популярных американских скетчах Saturday Night Life его обычно изображают в виде смерти с косой. Либералы его очень боятся, и на то есть причины.



Стивен Бэннон

В 2016 году президентской кампанией Дональда Трампа сначала управлял хорошо известный нам жулик Пол Манафорт. Он там практически все развалил. (Зато купил себе пиджаков за 15 тысяч долларов из кожи экзотических животных). Но потом появился Бэннон и спас ситуацию. Он задействовал суперсовременные предвыборные технологии и сумел сделать своего непутевого начальника президентом США.

Это, можно, сказать, подвиг – учитывая что против них работала не убиваемая машина смерти имени Хиллари Клинтон. Там были и неограниченные деньги, и все необходимые связи как в США, так и во всем мире. Но не помогло. Бэннон даже такого балбеса как Трамп ухитрился протащить в Белый дом.

Правда, уже там, внутри президентской администрации, у него все пошло не очень. Ему придумали специальную должность – главного стратега администрации. Но с этого поста его убрала американская принцесса – Иванка Трамп. Наш герой, впрочем, не стал унывать. Он собрал свои вещи и переехал в Европу – в Брюссель. Там он запустил новый проект, который назвал просто The Movement (Движение).



Иванка Трамп

Суть его такова: помочь европейским правым популистам победить на выборах в Европарламент в своих странах, чтобы уничтожить Европейский Союз изнутри. Собственно, поэтому Бэннон и поселился в Брюсселе. По его словам, этот город – "сердце вампира", в которое он хочет "вбить осиновый кол".

Бэннон очень не любит ЕС, считая его проектом глобалистов, которые порабощают простой народ и не дают ему развиваться, высасывая из него все соки. Отсюда и сравнение с вампиром.

Сейчас стратег Трампа он хочет организовать сеть из правых партий, у которых будет почти одинаковая идеология. С помощью своих методов, опробованных в США, он собирается сделать так, чтобы в мае 2019 года они победили и создали самое крупное объединение в Европарламенте. После этого Европейский Союз начал бы разваливаться сам собой.

Тут, правда, у Бэннона есть одна проблема: европейские ультраправые относятся к нему с большим недоверием, так как не понимают его мотивов. Далеко не все согласны с ним сотрудничать. Сейчас с ним активно работают лишь итальянские и голландские ультраправые.

Кроме того, законы многих европейских стран запрещают иностранцам принимать деятельное участие в выборах. Тем более их финансировать. Кстати, откуда у него деньги, тоже не очень понятно. Бэннон, например, отказывается прямо опровергнуть, что у него есть российское финансирование.

Он признает, что его работа может из-за всего этого затянуться, но не унывает. Стив Бэннон действительно гораздо более умный человек, чем подавляющее большинство политиков и политтехнологов. Я почти не сомневаюсь, что он придумает способ сделать так, чтобы его "Движение" получило в Европе легальный статус и начало активно влиять на политику всего континента.

И вот тогда, знаете ли, мне будет очень тревожно за судьбу Европейского Союза. Сейчас он кажется непотопляемым, но в 2015 году и Хиллари Клинтон казалась совершенно беспроигрышной кандидатурой на пост президента США. Тогда никто бы вам не поверил, если бы вы сказали, что в 2018 году президентом будет оранжевое чучело из реалити-шоу.

Но именно Бэннон сделал так, что сейчас в Белом доме живет и работает Дональд Трамп, а не Хиллари Клинтон. Поэтому я бы не стал недооценивать его возможностей.