Почему в Украине невозможно остановить контрабанду

Даже страны Евросоюза не могут полностью остановить контрабанду. А Украине для плотности охраны границы не хватает ресурсов: техники, инженерных сооружений, лучшего обеспечения и условий.

"Поймите, для многих тысяч людей контрабанда через границу – это бизнес всей жизни. Они ничего другого не умеют, они занимались этим десятки лет. Люди рискуют жизнью, чтобы избежать встречи с пограничниками", – рассказал в интервью изданию "Цензор.НЕТ" председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал.

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Он также привел печальную статистику. Так, за 2018 год во время попыток незаметно переместить сигареты через Тису утонули более 20 граждан Украины. Они покупают для перемещения контрабанды гидрокостюмы, но горные реки очень опасны.

Жители приграничья почему-то не хотят понять – время меняется, и мы будем постепенно ужесточать контроль границы. Пересечь ее незамеченным будет становиться все сложнее,

– заверил председатель ГНСУ.

При этом он рассказал, что по статистике контрабанда через Украину уменьшилась в разы. Если раньше на границу проезжали 10 фур, а задерживали 1 для показателя, то сейчас проезжают 2, а задерживают 1.

ГПСУ усиливает контроль на пунктах пропуска, но не все зависит от службы, заметил Цигикал. Там работают много различных структур, и очень часто в контрабанде прослеживается интерес других служб.