Почесна відставка та велика пенсія: чому не карають скандальних суддів

Після чергового судового рішення, від якого в інвесторів волосся дибки стає, президент знову заговорив про перезавантаження наших судів. Однак поки Зеленський лише говорить про реформу, Вища рада правосуддя, куди входить два представника президента, успішно її блокує. До того ж, робить усе, щоб навіть ті судді, яких звинувачують у тяжких злочинах, замість покарання спокійно йшли на відпочинок.

Суддям дають чіткий сигнал – що б вони не учудили, колеги з Ради правосуддя допоможуть уникнути покарання і втекти у відставку. За таких умов грізні слова президента викликають лише посмішку.

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Головною причиною судової реформи є потреба заміни корумпованих суддів, які збагачуються на замовних рішеннях. Однак чому судді не бояться порушувати закон? Є багато факторів, проте головний з них – відчуття безкарності та кругова порука.

Судді розуміють – якщо ти частина системи, то що б не зробив, тебе завжди захистять. А якщо порушення настільки кричуще, що вже ніяк не сховаєш, то відправлять у почесну відставку. Яскравий приклад таких відставок нещодавно продемонструвала Вища рада правосуддя.

Віктор Волощук

28 січня Вища рада правосуддя відправила на пенсію 49-річного суддю Олевського районного суду Житомирської області Віктора Волощука. Він відомий тим, що у вересні 2015 року на своєму авто, порушуючи правила, виїхав на зустрічну смугу та збив мотоцикл. 21-річний мотоцикліст отримав смертельні травми та помер на місці ДТП.



Суддя Олевського суду Віктор Волощук

Свідки події стверджували, що суддя був п'яним. Ба більше, є свідчення, що Волощук систематично сідає за кермо напідпитку. Це так обурило місцевих мешканців, що вони навіть перекривали дорогу з вимогою покарати суддю. Зрештою, Волощуку справді висунули обвинувачення і передали справу до суду. Йому загрожує до восьми років тюрми.

Однак в обвинувальному акті нічого немає про стан сп'яніння. Рокитнянський суд вже чотири роки розглядає справу, а вироку все немає. Волощука на деякий час відсторонили від посади, але дуже швидко він знову вдягнув мантію та продовжив вершити правосуддя.

Зокрема, він судив водіїв, яких спіймали п'яними за кермом. Тобто, поліція їх ловила, а суддя звільняв від покарання.Заступник голови Олевської міськради розповів про випадок, коли Волощук відмовився карати водія, якого уже п'ятий раз судили за нетверезе водіння.

Дуже символічно, що у день відставки Волощук виніс свої останні судові рішення, якими звільнив від покарання ще двох п'яниць за кермом. До речі, одного з цих водіїв вже не вперше ловлять на підпитку і минулого разу він уник покарання завдяки іншому, не менш цікавому судді цього ж суду – Олександру Стратовичу.

Олександр Стратович

У серпні 2019 року слідчі ДБР заявили, що викрили злочинну схему співпраці судді, адвоката та слідчого, які за хабарі повертали арештоване майно бурштинокопачам. Цим суддею виявився Стратович. Його затримали, а дома провели обшук та виявили гроші. Щоправда, далі справа затихла. пройшло пів року, а від ДБР немає жодної інформації про її подальшу долю.

Потім з'ясувалося, що ще у грудні 2018 року Вища кваліфкомісія визнала його таким, що не відповідає займаній посаді. Це означало його звільнення. Однак Вища рада правосуддя не поспішала це робити. А після викриття ДБР він швиденько подав заяву про відставку, яку ВРП дуже оперативно задовольнила.

Але і це ще не все. 20 грудня Рада суддів вирішила нагородити Стратовича Почесною грамотою. Знаєте за що? За значний вклад у зміцнення авторитету судової влади.

Так, вам не причулось. У Раді суддів вважають, що суддя, який не відповідає посаді та якого затримали на хабарі, своїм прикладом значно зміцнив авторитет суду. Можливо вони мають на увазі інший авторитет і у специфічних колах? Тоді все правильно.



Олександр Стратович

Віталій Фастовець

28 січня 2020 року Вища рада правосуддя відправила у відставку ще одного суддю, чия діяльність просто не може не обурювати. Це суддя Лисичанського суду Луганської області Віталій Фастовець. У червні 2019 року він проходив оцінювання і Громадська рада доброчесності звернула увагу на його незаконне рішення про виправдання особи, яку звинувачували у сепаратизмі.



Віталій Фастовець

Суддя досить активний користувач фейсбуку. З його дописів стає зрозуміло, чого він такий поблажливий до сепаратистів. Там суцільна вата і ностальгія за радянськими часами. Проте це ще дрібниці. Суддя настільки обнаглів, що дозволяв собі свої сепарські мрії вписувати прямо у судові рішення.

Ми знайшли понад 30 рішень Фастовця, де він називав українські території "поки що контрольованими Україною". Поки що. І це не у фейсбуці, не у розмові з колегами, а у судових рішеннях "Іменем України". Ви уявляєте рівень нахабності? До того ж, прямо у судових рішеннях він відверто знущався з позиції українських військових та новин із зони бойових дій.

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Громадська рада одноголосно затвердила висновок про недоброчесність Фастовця. Кваліфікаційна комісія провела з ним співбесіду у закритому режимі, але не винесла жодного рішення. Такі дії судді однозначно є дисциплінарним порушенням, за яке треба звільняти. А Вища рада правосуддя замість ганебного звільнення відправила його у відставку з довічним утриманням, яке він може спокійно витрачати на таких милих йому неконтрольованих Україною територіях.

► Що кажуть у Вищій раді правосуддя

У ВРП почали виправдовуватись. Мовляв, ми не винні. Судді мають право на відставку. Подали заяви, от ми і їх розглянули. Тільки от закон дозволяє Раді відкласти розгляд про відставку, якщо щодо судді є дисциплінарне провадження.

Але скарг на цих суддів немає, – кажуть у ВРП.

Можливо і так, проте закон дозволяє Раді правосуддя самостійно це зробити. Тобто ВРП мала можливість звільнити цих суддів, але це б зламало основу системи безкарності. Тому ці судді пішли у почесну відставку. Їм до кінця життя буде виплачуватись велика пенсія з наших кишень.

Пенсії суддів

А яка сума виплат, запитаєте ви? По різному, але значно більше, ніж у звичайних пенсіонерів. Цим суддям точно не потрібно буде продавати своїх собак. На ці гроші можна не просто жити, а розкошувати.



До прикладу, нещодавно у відставку пішла суддя Алла Лесько. Менше ніж через два роки після призначення у новий Верховний Суд 54-річна Лесько вирішила, що втомилась і пора відпочивати. У зв'язку із виходом на відпочинок їй виплачено понад 1 150 000 гривень. Це на додачу до майже 2 640 000 гривень, які вона отримала як зарплату за неповні 9 місяців роботи у 2019 році. А вже у грудні вона задекларувала пенсію у розмірі 177 000 гривень.



Алла Лесько

Проте Алла Лесько вважає, що явно недоотримує, тому подала позов з вимогою зробити перерахунок її невеличкої пенсії. Справу розглядав відомий Окружний адмінсуд Києва, де головує Павло Вовк. Всупереч величезному навантаженню на суд, де звичайні люди чекають рішення роками, позов Лесько розглянули за менш ніж 1,5 місяці.

Що відомо про Павла Вовка? НАБУ спільно з ГПУ провело обшуки в Окружному адмінсуді Києва 26 липня 2019 року. За даними слідства, Вовк та інші судді ОАСК організували винесення свідомо неправосудних рішень і втрутились у діяльність судових органів, аби створити штучні перешкоди в роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Мета цих дій – уникнення обов'язкового кваліфікаційного оцінювання, встановленого законом для служителів Феміди.



Генпрокуратура подала до Вищої ради правосуддя клопотання про тимчасове відсторонення Вовка, Погрібніченка і Шепітка. Однак ВРП відмовила.

Звісно, позов Лесько задовольнили, і тим самим відкрили шлях для збільшення і так чималої пенсії усім іншим суддям-відставникам. Загалом, я не проти високих зарплат та пенсій для суддів. Це дійсно важлива гарантія їх незалежності. Однак коли такі захмарні суми до кінця життя отримують судді, які заслуговують на ганебне звільнення, то це м'яко кажучи – несправедливо.

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Все це мала б виправити справжня судова реформа. Однак вона повністю заблокована Вищою радою правосуддя. І скільки б президент не говорив про перезавантаження судової системи, це неможливо, поки не буде перезавантажено саму Вищу раду правосуддя. Час минає. Пора робити реальні кроки.