На вопрос пропагандистской журналистки, надеется ли он остаться в биржевой стратегии, Бутманов заявил, что в крайнем случае он будет работать Дедом Морозом, как 25 лет назад.
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Дам понять, что фондовый рынок России мертв.
Дорогой фондовый рынок, ты был нам близок, ты нам был интересен. Почивай с миром, дорогой мой товарищ,
– сказал экономист.
Пропагандистка ответила, что комментировать этот флешмоб не будет, потому что не хочет в это верить.
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