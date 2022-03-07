Один из чиновников министерства обороны США в комментарии CNN подтвердил, что почти 100% российской боевой мощи сейчас находятся на территории Украины. Речь идет о тех войсках, которые собрали вблизи украинских границ перед нападением 24 февраля.

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Сколько у России было военных для вторжения

По состоянию на 22 февраля группировка вторжения, созданная РФ в приграничных с Украиной районах и на территории Беларуси под видом учений, насчитывала около 190 тысяч человек. Следует понимать, что эта группировка межвидовая, ведь включает сухопутную, воздушную, морскую составляющую и отдельные компоненты от сектора безопасности – Росгвардию, силы полиции, в частности СОБР, ОМОН и т.д.

По имеющимся оценкам, численность воздушной и морской составляющих составляет около 30 тысяч человек (здесь следует иметь в виду персонал, который по своему функционалу не окажется на территории Украины). Численность полицейских сил в составе группировки вторжения составляет до 40 тысяч человек. Однако они участвуют в войне и уже попадали в плен.

Из 160 тысяч оккупантов, которые и должны были вторгнуться на нашу территорию, украинские войска на 7 марта уже уничтожили более 11 тысяч человек. Также, по данным Центра оборонных стратегий, еще около 30 – 35 тысяч человек ранены, поэтому не могут участвовать в войне.

Ракетные обстрелы

Представитель Пентагона заявил, что Россия также запустила более 625 ракет против Украины. Несмотря на то, что НАТО так и не согласилось "закрыть небо" над Украиной, у нашей страны есть "подавляющее большинство своих самолетов", а также вооружение "земля-воздух" для защиты украинского воздушного пространства.