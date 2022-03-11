Соответствующее видео опубликовала лондонская скрипачки Керенци Пикок, которая является автором идеи.

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Удивительное сотрудничество в создании международного хора скрипачей в поддержку Украины. Украинскому скрипачу Илье Бондаренко пришлось снимать видео между взрывами, потому что он не мог слышать свою игру,

– рассказала скрипачка Керенца Пикок.

Почти сто скрипачей сыграли в поддержку Украины – видео

Вместе с девятью украинскими скрипачами сыграли музыканты Лондонского симфонического оркестра, Токийского симфонического оркестра Филармонии Осло, Голливудских студий и лучшие скрипачи со всего мира, включая Ирландию, Нидерланды, Польшу, Южную Корею, Южную Африку, Молдову, Данию, Индию и вся скрипичная секция Мюнхенского камерного оркестра.

Спасибо за поддержку!

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