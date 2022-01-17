Сегодня, 17 января, под председательством президента Владимира Зеленского состоялось селекторное совещание по противодействию распространению коронавируса. По сравнению с праздничной неделей, темпы вакцинации в стране растут.

К теме COVID-19 в Украине пошел на спад: более 5 тысяч инфицированных

По информации Минздрава, на прошлой неделе прививки сделали 552 тысячи граждан.

Темпы вакцинации в Украине:

Всего с начала кампании по вакцинации в стране провели 29,37 миллиона прививок.

По меньшей мере 15 миллионов получили 1 дозу, 14,28 миллиона – 2 дозы.

Почти 100 тысяч украинцев сделали бустерную прививку.

Мобильные бригады начали работать в селах

Глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что в сельской местности начали работать мобильные бригады по вакцинации, а на КПВВ "Станица Луганская" обустроили модульный центр вакцинации.

Владимир Зеленский отметил, что такой центр нужно обустроить и на КПВВ "Новотроицкое" в Донецкой области.

В Украине фиксируют прирост заболеваемости

По информации Кабмина, на прошлой неделе в стране фиксируют стремительное увеличение количества новых больных на COVID-19 – недельное количество выявленных случаев возросло почти вдвое : 55 тысяч на прошлой неделе против 28 тысяч в позапрошлом.

: 55 тысяч на прошлой неделе против 28 тысяч в позапрошлом. Количество активных больных увеличилось до 105 тысяч (с 93 тысяч неделей ранее).

В больницы госпитализировали почти 11 тысяч граждан.

Обратите внимание: из-за роста заболеваемости Ивано-Франковская и Сумская области находятся в "оранжевой" зоне эпидемической опасности. Остальные области пока в "желтой" зоне, но в Украине ожидают дальнейший рост коронавирусной инфекции.