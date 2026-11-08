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"Альфа" СБУ уже 8 месяцев подряд возглавляет рейтинг эффективности подразделений Сил обороны

Вероника Соцкова
Почти 11 тысяч оккупантов за месяц: Альфа СБУ восемь месяцев подряд возглавляет рейтинг – 24 Канал

"Альфа" СБУ подвела итоги октября / СБУ

Центр спецопераций "Альфа" СБУ восьмой месяц подряд занимает первое место в рейтинге эффективности подразделений Сил обороны Украины. В октябре 2026 года спецназовцы ликвидировали тысячи российских оккупантов.

Об этом сообщает СБУ.

 
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Каких результатов добилась "Альфа" СБУ в октябре?

Центр спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины восьмой месяц подряд удерживает первенство в рейтинге эффективности подразделений Сил обороны. Он формируется по количеству пораженных вражеских целей и уничтоженной живой силы противника.

Спецназовцы действуют как непосредственно на поле боя, уничтожая личный состав и технику россиян, так и в тылу врага. Там они поражают средства связи, разведки и управления.

По проверенным данным профильного подразделения "Альфа", в течение октября 2026 года бойцы ликвидировали почти 11 тысяч российских оккупантов.

Помимо личного состава противника, в октябре "Альфа" СБУ поразила:

  • 4883 БПЛА и наземные роботизированные комплексы различных типов;
  • 2388 антенн и узлов связи;
  • 2251 единицу автомобильной техники;
  • 710 фортификационных сооружений;
  • 508 расчетов БПЛА;
  • 106 складов с боеприпасами, беспилотниками, топливом и имуществом;
  • 14 артиллерийских систем и самоходных артиллерийских установок;
  • 13 реактивных систем залпового огня;
  • 12 средств противовоздушной обороны;
  • 11 пунктов управления;
  • 9 единиц бронированной техники, в том числе один танк и восемь боевых бронированных машин;
  • 9 средств радиолокационной и радиоэлектронной борьбы;
  • 5 единиц водного транспорта;
  • 1 оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".
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В подразделении подчеркнули, что продолжают выполнять боевые задачи и готовятся к новым операциям.

Напомним, Центр спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины и обеспечивает наибольшее количество пораженийв российских оккупантов среди подразделений СБУ. Владимир Зеленский отметил результаты работы спецназовцев. Он подчеркнул, что хотел бы видеть такие же показатели и от всех остальных подразделений Службы безопасности Украины.

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