"Альфа" СБУ уже 8 месяцев подряд возглавляет рейтинг эффективности подразделений Сил обороны

Об этом сообщает СБУ.

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Каких результатов добилась "Альфа" СБУ в октябре?

Центр спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины восьмой месяц подряд удерживает первенство в рейтинге эффективности подразделений Сил обороны. Он формируется по количеству пораженных вражеских целей и уничтоженной живой силы противника.

Спецназовцы действуют как непосредственно на поле боя, уничтожая личный состав и технику россиян, так и в тылу врага. Там они поражают средства связи, разведки и управления.

По проверенным данным профильного подразделения "Альфа", в течение октября 2026 года бойцы ликвидировали почти 11 тысяч российских оккупантов.

Помимо личного состава противника, в октябре "Альфа" СБУ поразила:

4883 БПЛА и наземные роботизированные комплексы различных типов;

2388 антенн и узлов связи;

2251 единицу автомобильной техники;

710 фортификационных сооружений;

508 расчетов БПЛА;

106 складов с боеприпасами, беспилотниками, топливом и имуществом;

14 артиллерийских систем и самоходных артиллерийских установок;

13 реактивных систем залпового огня;

12 средств противовоздушной обороны;

11 пунктов управления;

9 единиц бронированной техники, в том числе один танк и восемь боевых бронированных машин;

9 средств радиолокационной и радиоэлектронной борьбы;

5 единиц водного транспорта;

1 оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".

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В подразделении подчеркнули, что продолжают выполнять боевые задачи и готовятся к новым операциям.

Напомним, Центр спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины и обеспечивает наибольшее количество пораженийв российских оккупантов среди подразделений СБУ. Владимир Зеленский отметил результаты работы спецназовцев. Он подчеркнул, что хотел бы видеть такие же показатели и от всех остальных подразделений Службы безопасности Украины.