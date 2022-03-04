Как рассказал заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, за 2 марта 2022 года в Украину ввезли 1 764 тонны гуманитарного груза.
Важно В окруженные города доставляют гумгрузы: по железной дороге отправили более 1 тысячи тонн помощи
Все это передали из:
- Польша,
- Словакия,
- Венгрии,
- Румынии.
Станция Чоп – логистический хаб для гуманитарной помощи: смотрите видео
Тимошенко также объяснил, как Украина работает с иностранными партнерами и гражданами по получению гуманитарной помощи:
- создали Гуманитарный штаб по вопросам координации гуманитарной помощи, поступающей от иностранных партнеров и небезразличных граждан стран мира,
- сформировали четкий перечень наиболее необходимой гуманитарной помощи,
- создали логистические центры на территории Польши, Венгрии, Словакии, Румынии, Италии, Португалии, Швеции и украинской территории,
- правительство Украины упростило ввоз гуманитарной помощи на территорию страны, создали зеленые коридоры для наращивания объемов гуманитарной помощи,
Спасибо странам-соседям за поддержку и помощь! Вместе мы победим,
– подчеркнул Тимошенко.
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