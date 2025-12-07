Почти 250 воздушных целей атаковали Украину: зафиксировано попадание 65 БпЛА
- С вечера 6 декабря россияне атаковали Украину 246 воздушными целями, включая баллистические ракеты и БпЛА.
- Украинские силы противовоздушной обороны сбили более 100 целей, но 65 дронов попали в объекты.
С вечера 6 декабря и в течение ночи россияне осуществили комбинированную атаку по объектам критической инфраструктуры Украины. Враг применил для атаки 246 различных воздушных целей.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.
Как отработала ПВО 6 и 7 декабря?
Оккупанты снова применили против Украины ударные БпЛА, ракеты воздушного и наземного базирования. Украинские военные зафиксировали в небе 246 средств воздушного нападения, в частности баллистические ракеты и БпЛА:
- 241 ударный дрон типа "Шахед", "Гербера" и беспилотники других типов из Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска и Чауды. Около 150 из всех дронов – это "Шахеды";
- три аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (пуски из Тамбовской области);
- две баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23" (пуски из Курской области).
Силы обороны Украины с помощью самолетов и систем ПВО смогли сбить и подавить 179 воздушных целей:
- 175 вражеских БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотники других типов;
- две аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";
- две баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23".
К сожалению, 65 дронов попали в объекты на 14 локациях.
Работа ПВО ночью 7 декабря / Инфографика Воздушных сил ВСУ
Где раздавались взрывы из-за атаки накануне?
Ночью под ударом врага оказалась Полтавская область. Российские ракеты и дроны ударили по предприятиям в Кременчуге. Часть жителей после атаки остались без тепло- и водоснабжения.
Утром россияне ударили дроном по Чернигову. Он упал в черте города.
За прошедшие сутки враг атаковал Киевскую область и в частности Фастов. В городе уничтожено здание вокзала, который является важным логистическим путем.
В Новгороде-Северском враг ударил по гражданской инфраструктуре. Вследствие этого погиб один человек.