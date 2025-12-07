Почти 250 воздушных целей атаковали Украину: зафиксировано попадание 65 БпЛА

С вечера 6 декабря и в течение ночи россияне осуществили комбинированную атаку по объектам критической инфраструктуры Украины. Враг применил для атаки 246 различных воздушных целей.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

К теме Россия начала новый террор "Шахедами": цель – Полтавская и Киевская области

Как отработала ПВО 6 и 7 декабря?

Оккупанты снова применили против Украины ударные БпЛА, ракеты воздушного и наземного базирования. Украинские военные зафиксировали в небе 246 средств воздушного нападения, в частности баллистические ракеты и БпЛА:

241 ударный дрон типа "Шахед", "Гербера" и беспилотники других типов из Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска и Чауды. Около 150 из всех дронов – это "Шахеды";

три аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (пуски из Тамбовской области);

две баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23" (пуски из Курской области).

Силы обороны Украины с помощью самолетов и систем ПВО смогли сбить и подавить 179 воздушных целей:

175 вражеских БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотники других типов;

две аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";

две баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23".

К сожалению, 65 дронов попали в объекты на 14 локациях.



Работа ПВО ночью 7 декабря / Инфографика Воздушных сил ВСУ

Где раздавались взрывы из-за атаки накануне?