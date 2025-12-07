Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. В области объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом ударных БпЛА.

Смотрите также "Железный купол" с ИИ для Европы: что это за система и сможет ли защитить города от ракет и дронов

Что известно об атаке на Чернигов?

В 05:29 Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении БпЛА курсом на Чернигов. В 07:48 вражеские цели уже фиксировали севернее города.

К слову, взрыв прогремел около 07:46.

По информации горсовета, на территории Чернигова зафиксировано падение вражеского беспилотника.

Во время сбивания БпЛА зафиксировано падение обломков. Пострадавших нет,

– написал начальник МВА Дмитрий Брижинский.



Обломки российского дрона в Чернигове / Фото МВА

Что известно о предыдущих обстрелах?