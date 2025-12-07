Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. В області оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.

Що відомо про атаку на Чернігів?

О 05:29 Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух БпЛА курсом на Чернігів. О 07:48 ворожі цілі вже фіксували північніше міста.

До слова, вибух пролунав близько 07:46.

