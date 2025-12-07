7 грудня, 09:11
Майже 250 повітряних цілей атакували Україну: зафіксовано влучання 65 БпЛА
Із вечора 6 грудня і протягом ночі росіяни здійснили комбіновану атаку по об'єктах критичної інфраструктури України. Ворог застосував для атаки 26 різних повітряних цілей.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.
Як відпрацювала ППО 6 і 7 грудня?
Окупанти знову застосували проти України ударні БпЛА, ракети повітряного та наземного базування. Українські військові зафіксували в небі 246 засобів повітряного нападу, зокрема балістичні ракети та БпЛА:
- 241 ударний дрон типу "Шахед", "Гербера" та безпілотники інших типів з Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та Чауди. Близько 150 з усіх дронів – це "Шахеди";
- три аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (пуски з Тамбовської області);
- дві балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23" (пуски з Курської області).
Сил оборони України за допомогою літаків та систем ППО змогли збити та подавити 179 повітряних цілей:
- 175 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та безпілотники інших типів;
- дві аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал";
- дві балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23".
На жаль, 65 дронів влучили в об'єкти на 14 локаціях.