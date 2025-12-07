Майже 250 повітряних цілей атакували Україну: зафіксовано влучання 65 БпЛА

Із вечора 6 грудня і протягом ночі росіяни здійснили комбіновану атаку по об'єктах критичної інфраструктури України. Ворог застосував для атаки 26 різних повітряних цілей.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

До теми Росія почала новий терор "Шахедами": ціль – Полтавщина та Київщина

Як відпрацювала ППО 6 і 7 грудня?

Окупанти знову застосували проти України ударні БпЛА, ракети повітряного та наземного базування. Українські військові зафіксували в небі 246 засобів повітряного нападу, зокрема балістичні ракети та БпЛА:

241 ударний дрон типу "Шахед", "Гербера" та безпілотники інших типів з Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та Чауди. Близько 150 з усіх дронів – це "Шахеди";

три аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (пуски з Тамбовської області);

дві балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23" (пуски з Курської області).

Сил оборони України за допомогою літаків та систем ППО змогли збити та подавити 179 повітряних цілей:

175 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та безпілотники інших типів;

дві аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал";

дві балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23".

На жаль, 65 дронів влучили в об'єкти на 14 локаціях.