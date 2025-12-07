Укр Рус
7 грудня, 09:11
1

Майже 250 повітряних цілей атакували Україну: зафіксовано влучання 65 БпЛА

Дар'я Смородська

Із вечора 6 грудня і протягом ночі росіяни здійснили комбіновану атаку по об'єктах критичної інфраструктури України. Ворог застосував для атаки 26 різних повітряних цілей.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Як відпрацювала ППО 6 і 7 грудня?

Окупанти знову застосували проти України ударні БпЛА, ракети повітряного та наземного базування. Українські військові зафіксували в небі 246 засобів повітряного нападу, зокрема балістичні ракети та БпЛА:

  • 241 ударний дрон типу "Шахед", "Гербера"  та безпілотники інших типів з Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та Чауди. Близько 150 з усіх дронів – це "Шахеди";
  • три аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (пуски з Тамбовської області);
  • дві балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23" (пуски з Курської області).

Сил оборони України за допомогою літаків та систем ППО змогли збити та подавити 179 повітряних цілей:

  • 175 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера"  та безпілотники інших типів;
  • дві аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал";
  • дві балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23".

На жаль, 65 дронів влучили в об'єкти на 14 локаціях.

 