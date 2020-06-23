Из-за коронакризиса 88% украинцев оказались не готовы рискнуть и сменить работу.

Такой вывод мы сделали на основании опроса OBOZREVATEL, в котором приняло участие 2,5 тысяч читателей сайта.

Мы публикуем подробные результаты опроса.

Рискнули ли бы вы сейчас сменить работу?

29% – слишком рискованно, в стране безработица

32% – нет

27% – сейчас нужно держаться за рабочее место

12% – я долго не засиживаюсь на рабочем месте

Ранее исполнительный директор общественного союза "Экономический дискуссионный клуб" Олег Пендзин предрек дальнейшее падение экономики Украины.

Уровень падения украинской экономики напрямую зависит насколько мы быстро и легко выйдем из карантина. А мы сейчас видим стремительный рост больных коронавирусом, если цифры будут ухудшаться, вполне возможно, что мы вернемся к жесткому карантину. Тогда об украинской экономике можно будет говорить только в прошлом времени,

– говорит он.

Но и при лучшем варианте ожидать подъема не стоит, украинская экономика входит в затяжной кризис, считает он.

"Гарантировано до конца этого года ничего не будет, если нам удастся преодолеть заболеваемость, и мы спокойно выйдем из карантина, то в лучшем случае в январе следующего года у нас будет 1% роста. А это, по сути, ничего. Когда мы падаем на 8%, а в следующем выросли на 1%, то это лишь означает, что мы упали на 7% по отношению к 2019 году", – объяснил Пендзин.

Как ранее сообщалось, в Украине уровень безработицы в 2020 году может достичь рекордных за последние годы 9,4%. Половина безработных, по данным статистики, это соискатели с высшим образованием и в возрасте от 40 лет.