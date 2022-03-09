Лишь 8% отметили негативное отношение. Обратная ситуация относительно президента-беглеца Януковича.

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К Януковичу 87% относятся негативно и только 6% – положительно.

Отношение к другим политикам

к Петру Порошенко 36% относятся положительно, а 57% отрицательно,

к пророссийскому Юрию Бойко – 15% против 55% соответственно (19% отметили, что не знают, кто это),

к такому же пророссийскому Евгению Мураеву – 10% против 40% (и еще 42% не знают, кто это).

Что известно об опросе? Выборка исследования составляет 1024 респондента. Опрос проводился 3 – 4 марта методом CATI на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (возрастом 18 лет) Украины по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону проживания. Из исследования изъяты оккупированные территории. Также опрос не охватывает украинцев, выехавших за границу. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,1%.

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