Отмечается, что эти два грузовика "влетели в копеечку" Минобороны России, ведь сошли с конвейера только в 2021 году и имеют незначительный пробег.

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Трофейные "Торнадо-У":

Это именно тот случай, когда российская оборонная промышленность работает в пользу Украины,

– отметили в ОК "Север".

Кроме того, что наши защитники раздобыли 2 трофейных "Торнадо", они еще и уничтожили одну колонну российских оккупантов.

Два "Тигра", танк и два грузовика с боекомплектами отправились по известному уже маршруту, открытому украинцами для врагов,

– говорится в сообщении.

Ребята заверили, что продолжают и дальше работать над победой.

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