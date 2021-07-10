О росте более чем вдвое количества украинцев, которые готовы не молчать о взяточничестве, свидетельствуют результаты опроса, проведенного программой USAID "Новое правосудие".

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Результаты опроса

Положительной является тенденция общего снижения уровня терпимости к коррупции и роста готовности бороться с этим явлением.

Готовность заявлять о взятках

42% населения отметили, что они бы сообщили правоохранительные органы или антикоррупционные органы о попытке получения взятки с целью принятия необходимого судебного решения.

Для сравнения: в 2018 году этот показатель составлял только 20%.

Справедливость судебных решений

В то же время 64% населения убеждены в том, что подкуп является обычной практикой в украинских судах. И только 8% опрошенных считают, что судьи всегда принимают законные и справедливые решения.

14% населения сообщили о том, что у них был опыт участия в судебных процессах по меньшей мере 1 раз в течение последних 24 месяцев. Их восприятие судов является более позитивным, чем население в целом.

В частности, 62% пользователей судебных услуг признали, что они не получали требования относительно взяток, неофициальных платежей или подарков, а 46% заявили, что судьи принимали законные и справедливые решения.

35% респондентов с опытом взаимодействия с судами сообщили о том, что они не доверяют судам, в которых принимали участие в судебных процессах.

Осведомленность о судебной реформе

Уровень осведомленности общественности о судебной реформе является очень низким. Ведь только 9% респондентов отметили, что у них есть глубокие или по крайней мере базовые знания о реформе. Для сравнения: в 2018 году этот показатель был на уровне 16%.